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Проливные дожди вызвали наводнения в Анталье - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
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Проливные дожди вызвали наводнения в Анталье
Проливные дожди вызвали наводнения в Анталье - РИА Новости, 29.11.2022
Проливные дожди вызвали наводнения в Анталье
Проливные дожди вызвали наводнения в турецкой курортной Анталье, мутная вода окрасила море в коричневый цвет, сообщил superhaber.tv. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:49
2022-11-29T16:49
туризм
анталья (провинция)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проливные дожди вызвали наводнения в турецкой курортной Анталье, мутная вода окрасила море в коричневый цвет, сообщил superhaber.tv."Главное управление метеорологии сделало предупреждение о проливных дождях для Антальи в прогнозе погоды на вторник, 29 ноября. Проливные дожди, начавшиеся после предупреждения, вызвали наводнения. Мутная вода, вызванная дождем, окрасила море в коричневый цвет", - сообщило издание, поделившееся с фото и видео снимками.Сообщается, что транспортные средства с трудом передвигались по улицам."Мутная вода, поступающая с высоких участков, сделала цвет моря в месте его встречи в гавани Каш коричневым. С другой стороны, количество осадков, выпавших за 24 часа на лесной территории в районе Касаба в Каше, составило 117 килограммов на квадратный метр", - уточнило издание.
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анталья (провинция), туризм, новости - туризм, турция
Туризм, Анталья (провинция), Туризм, Новости - Туризм, Турция
16:49 29.11.2022
 
Проливные дожди вызвали наводнения в Анталье

Проливные дожди вызвали наводнения в курортной Анталье, море окрасилось в коричневый цвет

© Фото очевидцаНаводнение в турецкой Анталье
Наводнение в турецкой Анталье
© Фото очевидца
Наводнение в турецкой Анталье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проливные дожди вызвали наводнения в турецкой курортной Анталье, мутная вода окрасила море в коричневый цвет, сообщил superhaber.tv.
"Главное управление метеорологии сделало предупреждение о проливных дождях для Антальи в прогнозе погоды на вторник, 29 ноября. Проливные дожди, начавшиеся после предупреждения, вызвали наводнения. Мутная вода, вызванная дождем, окрасила море в коричневый цвет", - сообщило издание, поделившееся с фото и видео снимками.
Сообщается, что транспортные средства с трудом передвигались по улицам.
"Мутная вода, поступающая с высоких участков, сделала цвет моря в месте его встречи в гавани Каш коричневым. С другой стороны, количество осадков, выпавших за 24 часа на лесной территории в районе Касаба в Каше, составило 117 килограммов на квадратный метр", - уточнило издание.
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