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Выход США из НАТО может снизить напряженность в мире, считает Слуцкий
Выход США из НАТО может снизить напряженность в мире, считает Слуцкий - РИА Новости, 29.11.2022
Выход США из НАТО может снизить напряженность в мире, считает Слуцкий
Выход США из НАТО является хорошей возможностью для снижения напряжённости в мире, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:51
2022-11-29T21:51
2022-11-29T21:51
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Выход США из НАТО является хорошей возможностью для снижения напряжённости в мире, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для Hill ранее написал, что урегулированию украинского кризиса способствовал бы, среди прочего, выход США из НАТО. Как отмечал Файн, Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира."Насчёт премии – не столь важно. А по сути – верно. Хорошая возможность для получивших почти большинство в конгрессе республиканцев проявить добрую волю и внести реальный вклад в снижение напряженности в мире", - написал он в своём Telegram-канале.По словам парламентария, это также поможет сэкономить средства налогоплательщиков в США."Публикацией в солидном издании с темы снято табу. Идея возродилась на "родной" альянсу территории, пробивает себе дорогу. Путь будет тернистым, это очевидно. Но рано или поздно число его приверженцев начнет увеличиваться. И вскормленный США киевский режим, как предрекал председатель Госдумы Вячеслав Володин, действительно получает все больше шансов стать реальным могильщиком НАТО", - добавил он.
https://ria.ru/20221129/patriot-1835131252.html
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в мире, рональд рейган, вячеслав володин, сша, украина, нато, госдума рф
В мире, Рональд Рейган, Вячеслав Володин, США, Украина, НАТО, Госдума РФ
Выход США из НАТО может снизить напряженность в мире, считает Слуцкий
Слуцкий: выход США из НАТО станет хорошей возможностью для снижения напряженности в мире