Рейтинг@Mail.ru
Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/nato-1835092762.html
Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО
Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО - РИА Новости, 29.11.2022
Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО
Венгрия давно дала понять, что не согласится на проведение комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству, заявил глава венгерского РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:42
2022-11-29T18:34
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_0:202:3856:2370_1920x0_80_0_0_596440cadf70a902879536823524fe9b.jpg
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Венгрия давно дала понять, что не согласится на проведение комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина-НАТО."Пишут, что мы помешали созыву официального заседания комиссии Украина-НАТО. В нашей позиции нет ничего нового и ничего удивительного. Несколько лет назад мы дали понять, что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв этой комиссии (Украина-НАТО)", - написал Сийярто в соцсетях.По его словам, Будапешт "не выносил вперед" этот вопрос с начала российской спецоперации и не собирается делать этого сейчас."Мы надеемся, что как можно скорее наступит мир, и тогда этот вопрос можно будет снова обсудить", - отметил Сийярто.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
https://ria.ru/20221129/krym-1835060244.html
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835049489.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_213:0:3641:2571_1920x0_80_0_0_3f342b647764e42c7c23cd1d32e6aebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО
17:42 29.11.2022 (обновлено: 18:34 29.11.2022)
 
Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто потребовал от Украины вернуть права венгерскому нацменьшинству

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Венгрия давно дала понять, что не согласится на проведение комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина-НАТО.
"Пишут, что мы помешали созыву официального заседания комиссии Украина-НАТО. В нашей позиции нет ничего нового и ничего удивительного. Несколько лет назад мы дали понять, что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв этой комиссии (Украина-НАТО)", - написал Сийярто в соцсетях.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 16:02Специальная военная операция на Украине
В НАТО де-факто признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина
По его словам, Будапешт "не выносил вперед" этот вопрос с начала российской спецоперации и не собирается делать этого сейчас.
"Мы надеемся, что как можно скорее наступит мир, и тогда этот вопрос можно будет снова обсудить", - отметил Сийярто.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
Военнослужащий на тактических учениях Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 15:32
Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении
 
В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала