https://ria.ru/20221129/nato-1835092762.html
Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО
Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО - РИА Новости, 29.11.2022
Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО
Венгрия давно дала понять, что не согласится на проведение комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству, заявил глава венгерского РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:42
2022-11-29T17:42
2022-11-29T18:34
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
нато
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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Венгрия давно дала понять, что не согласится на проведение комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина-НАТО."Пишут, что мы помешали созыву официального заседания комиссии Украина-НАТО. В нашей позиции нет ничего нового и ничего удивительного. Несколько лет назад мы дали понять, что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв этой комиссии (Украина-НАТО)", - написал Сийярто в соцсетях.По его словам, Будапешт "не выносил вперед" этот вопрос с начала российской спецоперации и не собирается делать этого сейчас."Мы надеемся, что как можно скорее наступит мир, и тогда этот вопрос можно будет снова обсудить", - отметил Сийярто.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
https://ria.ru/20221129/krym-1835060244.html
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835049489.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО
17:42 29.11.2022 (обновлено: 18:34 29.11.2022)
Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто потребовал от Украины вернуть права венгерскому нацменьшинству
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Венгрия давно дала понять, что не согласится на проведение комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина-НАТО.
"Пишут, что мы помешали созыву официального заседания комиссии Украина-НАТО. В нашей позиции нет ничего нового и ничего удивительного. Несколько лет назад мы дали понять, что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв этой комиссии (Украина-НАТО)", - написал Сийярто в соцсетях.
По его словам, Будапешт "не выносил вперед" этот вопрос с начала российской спецоперации и не собирается делать этого сейчас.
"Мы надеемся, что как можно скорее наступит мир, и тогда этот вопрос можно будет снова обсудить", - отметил Сийярто.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.