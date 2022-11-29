https://ria.ru/20221129/nato-1835092762.html

Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО

Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО - РИА Новости, 29.11.2022

Венгрия назвала условие для проведения комиссии Украина — НАТО

Венгрия давно дала понять, что не согласится на проведение комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству, заявил глава венгерского РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:42

2022-11-29T17:42

2022-11-29T18:34

в мире

украина

венгрия

петер сийярто

нато

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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Венгрия давно дала понять, что не согласится на проведение комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина-НАТО."Пишут, что мы помешали созыву официального заседания комиссии Украина-НАТО. В нашей позиции нет ничего нового и ничего удивительного. Несколько лет назад мы дали понять, что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв этой комиссии (Украина-НАТО)", - написал Сийярто в соцсетях.По его словам, Будапешт "не выносил вперед" этот вопрос с начала российской спецоперации и не собирается делать этого сейчас."Мы надеемся, что как можно скорее наступит мир, и тогда этот вопрос можно будет снова обсудить", - отметил Сийярто.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20221129/krym-1835060244.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1835049489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, нато