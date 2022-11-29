https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html
Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ
Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ - РИА Новости, 29.11.2022
Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ
Украинские военные активно употребляют наркотики на фронте, свидетельствуют видеокадры и фотографии, обнаруженные в телефоне пленного военнослужащего украинских РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T04:22
2022-11-29T04:22
2022-11-29T04:50
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные активно употребляют наркотики на фронте, свидетельствуют видеокадры и фотографии, обнаруженные в телефоне пленного военнослужащего украинских войск Владимира Масюка, которые есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, в мобильном оказались и фотографии его сослуживца вместе с американскими инструкторами.Сам рядовой Масюк, уроженец Закарпатья, служивший в 120-м отдельном разведбате и попавший в плен под Артемовском, подтвердил РИА Новости, что наркомания была широко распространенным явлением в его подразделении."Да, у нас там наркотики употребляли… Траву курили, спайс нюхали", - сказал Масюк. Он пояснил, что употребляли постоянно два человека из 11, остальные - время от времени.На кадрах видно, как один из украинских военных вдыхает дым при помощи самодельного приспособления для употребления наркотиков. На других кадрах военный в кабинете нюхает что-то со стола.Кроме того, в его же телефоне была обнаружена фотография, на которой группа бойцов стоит с флагами США и Украины. "Мне друг скидывал фотки с американцами, когда они проходили "учебку", - пояснил пленный. Он добавил, что фото было сделано в 184-й бригаде ВСУ.
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РИА Новости
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сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Вооруженные силы Украины
04:22 29.11.2022 (обновлено: 04:50 29.11.2022)
Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ
В телефоне пленного украинского военного нашли видео с употреблением наркотиков
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные активно употребляют наркотики на фронте, свидетельствуют видеокадры и фотографии, обнаруженные в телефоне пленного военнослужащего украинских войск Владимира Масюка, которые есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, в мобильном оказались и фотографии его сослуживца вместе с американскими инструкторами.
Сам рядовой Масюк, уроженец Закарпатья, служивший в 120-м отдельном разведбате и попавший в плен под Артемовском, подтвердил РИА Новости, что наркомания была широко распространенным явлением в его подразделении.
"Да, у нас там наркотики употребляли… Траву курили, спайс нюхали", - сказал Масюк. Он пояснил, что употребляли постоянно два человека из 11, остальные - время от времени.
На кадрах видно, как один из украинских военных вдыхает дым при помощи самодельного приспособления для употребления наркотиков. На других кадрах военный в кабинете нюхает что-то со стола.
Кроме того, в его же телефоне была обнаружена фотография, на которой группа бойцов стоит с флагами США
и Украины
. "Мне друг скидывал фотки с американцами, когда они проходили "учебку", - пояснил пленный. Он добавил, что фото было сделано в 184-й бригаде ВСУ
.