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Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html
Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ
Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ - РИА Новости, 29.11.2022
Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ
Украинские военные активно употребляют наркотики на фронте, свидетельствуют видеокадры и фотографии, обнаруженные в телефоне пленного военнослужащего украинских РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T04:22
2022-11-29T04:50
специальная военная операция на украине
сша
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные активно употребляют наркотики на фронте, свидетельствуют видеокадры и фотографии, обнаруженные в телефоне пленного военнослужащего украинских войск Владимира Масюка, которые есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, в мобильном оказались и фотографии его сослуживца вместе с американскими инструкторами.Сам рядовой Масюк, уроженец Закарпатья, служивший в 120-м отдельном разведбате и попавший в плен под Артемовском, подтвердил РИА Новости, что наркомания была широко распространенным явлением в его подразделении."Да, у нас там наркотики употребляли… Траву курили, спайс нюхали", - сказал Масюк. Он пояснил, что употребляли постоянно два человека из 11, остальные - время от времени.На кадрах видно, как один из украинских военных вдыхает дым при помощи самодельного приспособления для употребления наркотиков. На других кадрах военный в кабинете нюхает что-то со стола.Кроме того, в его же телефоне была обнаружена фотография, на которой группа бойцов стоит с флагами США и Украины. "Мне друг скидывал фотки с американцами, когда они проходили "учебку", - пояснил пленный. Он добавил, что фото было сделано в 184-й бригаде ВСУ.
https://ria.ru/20221128/vsu-1834883475.html
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сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Вооруженные силы Украины
04:22 29.11.2022 (обновлено: 04:50 29.11.2022)
 
Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ

В телефоне пленного украинского военного нашли видео с употреблением наркотиков

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина
Военнослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные активно употребляют наркотики на фронте, свидетельствуют видеокадры и фотографии, обнаруженные в телефоне пленного военнослужащего украинских войск Владимира Масюка, которые есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, в мобильном оказались и фотографии его сослуживца вместе с американскими инструкторами.
Сам рядовой Масюк, уроженец Закарпатья, служивший в 120-м отдельном разведбате и попавший в плен под Артемовском, подтвердил РИА Новости, что наркомания была широко распространенным явлением в его подразделении.
"Да, у нас там наркотики употребляли… Траву курили, спайс нюхали", - сказал Масюк. Он пояснил, что употребляли постоянно два человека из 11, остальные - время от времени.
На кадрах видно, как один из украинских военных вдыхает дым при помощи самодельного приспособления для употребления наркотиков. На других кадрах военный в кабинете нюхает что-то со стола.
Кроме того, в его же телефоне была обнаружена фотография, на которой группа бойцов стоит с флагами США и Украины. "Мне друг скидывал фотки с американцами, когда они проходили "учебку", - пояснил пленный. Он добавил, что фото было сделано в 184-й бригаде ВСУ.
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