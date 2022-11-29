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Мелони заявила о необходимости дальше поддерживать Украину - РИА Новости, 29.11.2022
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Мелони заявила о необходимости дальше поддерживать Украину
Мелони заявила о необходимости дальше поддерживать Украину - РИА Новости, 29.11.2022
Мелони заявила о необходимости дальше поддерживать Украину
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости и дальше поддерживать Украину, поскольку, по ее мнению, Москва "не демонстрирует большого... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:49
2022-11-29T09:49
в мире
италия
движение 5 звезд
братья италии
джорджа мелони
гуидо крозетто
си цзиньпин
китай
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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости и дальше поддерживать Украину, поскольку, по ее мнению, Москва "не демонстрирует большого стремления к переговорам"."Стоит продолжать поддерживать Украину, потому что возможность открыть стол (переговоров) может возникнуть только на основе соотношения сил на поле", - сказала она в интервью, которое опубликовала во вторник газета Corriere della Sera.Мелони также указала на важную роль Китая, отметив, что обсуждала эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином."Я говорила с Си о важности, которую Китай может иметь для поддержания активным дипломатического канала с Москвой. Мы также откровенно сказали друг другу, что Италия и Китай – это два очень далеких друг от друга государства, однако они имеют за плечами тысячелетние истории, которые могут позволить вести диалог, даже несмотря на глубокие различия", - отметила премьер.Во вторник в Палате депутатов парламента Италии начинается обсуждение вопроса о продолжении оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году. Ведущие оппозиционные силы страны уже представили свои резолюции по данному вопросу. В документе альянса левых и "зеленых" предлагается прекратить отправку вооружений Киеву. Резолюция "Движения 5 звезд" предусматривает необходимость каждый раз проводить через парламент решения о новых поставках Украине.Парламентарии "Братьев Италии" и "Лиги" представили в понедельник в Сенате республики поправку к обсуждаемому там декрету по ряду не связанных с Украиной вопросов, которая предусматривает продолжении поставок оружия Киеву в будущем году. По данным СМИ, в текст декрета предлагается внести следующее дополнение: "Вплоть до 31 декабря продлено разрешение на передачу военных техники, материалов и оборудования в пользу правительственных властей Украины".Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил о готовности внести в национальный парламент предложение о продолжении поставок оружия Киеву в течение всего 2023 года.В марте парламент Италии одобрил правительственный декрет, который предусматривал предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Чтобы провести через сенат этот документ, вызвавший неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, правительству Марио Драги пришлось увязать его одобрение с голосованием о доверии кабинету министров. Позднее правительство еще пять раз принимало аналогичные декреты уже без голосования в парламенте, обсуждая этот вопрос только в парламентском комитете по безопасности республики (Copasir), заседания которого засекречены.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221129/oruzhie-1834904934.html
https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834888846.html
https://ria.ru/20221127/peregovory-1834556510.html
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в мире, италия, движение 5 звезд, братья италии, джорджа мелони, гуидо крозетто, си цзиньпин, китай, украина, оон
В мире, Италия, Движение 5 звезд, Братья Италии, Джорджа Мелони, Гуидо Крозетто, Си Цзиньпин, Китай, Украина, ООН
09:49 29.11.2022
 
Мелони заявила о необходимости дальше поддерживать Украину

Премьер Италии Мелони заявила о необходимости дальше поддерживать Украину

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости и дальше поддерживать Украину, поскольку, по ее мнению, Москва "не демонстрирует большого стремления к переговорам".
"Стоит продолжать поддерживать Украину, потому что возможность открыть стол (переговоров) может возникнуть только на основе соотношения сил на поле", - сказала она в интервью, которое опубликовала во вторник газета Corriere della Sera.
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 00:00Специальная военная операция на Украине
Источник: в Италии готовят резолюцию о продолжении поставок оружия Украине
Мелони также указала на важную роль Китая, отметив, что обсуждала эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я говорила с Си о важности, которую Китай может иметь для поддержания активным дипломатического канала с Москвой. Мы также откровенно сказали друг другу, что Италия и Китай – это два очень далеких друг от друга государства, однако они имеют за плечами тысячелетние истории, которые могут позволить вести диалог, даже несмотря на глубокие различия", - отметила премьер.
Во вторник в Палате депутатов парламента Италии начинается обсуждение вопроса о продолжении оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году. Ведущие оппозиционные силы страны уже представили свои резолюции по данному вопросу. В документе альянса левых и "зеленых" предлагается прекратить отправку вооружений Киеву. Резолюция "Движения 5 звезд" предусматривает необходимость каждый раз проводить через парламент решения о новых поставках Украине.
Парламентарии "Братьев Италии" и "Лиги" представили в понедельник в Сенате республики поправку к обсуждаемому там декрету по ряду не связанных с Украиной вопросов, которая предусматривает продолжении поставок оружия Киеву в будущем году. По данным СМИ, в текст декрета предлагается внести следующее дополнение: "Вплоть до 31 декабря продлено разрешение на передачу военных техники, материалов и оборудования в пользу правительственных властей Украины".
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 21:53Специальная военная операция на Украине
Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины"
Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил о готовности внести в национальный парламент предложение о продолжении поставок оружия Киеву в течение всего 2023 года.
В марте парламент Италии одобрил правительственный декрет, который предусматривал предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Чтобы провести через сенат этот документ, вызвавший неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, правительству Марио Драги пришлось увязать его одобрение с голосованием о доверии кабинету министров. Позднее правительство еще пять раз принимало аналогичные декреты уже без голосования в парламенте, обсуждая этот вопрос только в парламентском комитете по безопасности республики (Copasir), заседания которого засекречены.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Итальянский государственный и политический деятель Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 12:29Специальная военная операция на Украине
Экс-премьер Италии Конте высказался о ситуации на Украине
 
В миреИталияДвижение 5 звездБратья ИталииДжорджа МелониГуидо КрозеттоСи ЦзиньпинКитайУкраинаООН
 
 
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