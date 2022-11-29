https://ria.ru/20221129/meloni-1834935622.html

Мелони заявила о необходимости дальше поддерживать Украину

Мелони заявила о необходимости дальше поддерживать Украину - РИА Новости, 29.11.2022

Мелони заявила о необходимости дальше поддерживать Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости и дальше поддерживать Украину, поскольку, по ее мнению, Москва "не демонстрирует большого... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:49

2022-11-29T09:49

2022-11-29T09:49

в мире

италия

движение 5 звезд

братья италии

джорджа мелони

гуидо крозетто

си цзиньпин

китай

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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости и дальше поддерживать Украину, поскольку, по ее мнению, Москва "не демонстрирует большого стремления к переговорам"."Стоит продолжать поддерживать Украину, потому что возможность открыть стол (переговоров) может возникнуть только на основе соотношения сил на поле", - сказала она в интервью, которое опубликовала во вторник газета Corriere della Sera.Мелони также указала на важную роль Китая, отметив, что обсуждала эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином."Я говорила с Си о важности, которую Китай может иметь для поддержания активным дипломатического канала с Москвой. Мы также откровенно сказали друг другу, что Италия и Китай – это два очень далеких друг от друга государства, однако они имеют за плечами тысячелетние истории, которые могут позволить вести диалог, даже несмотря на глубокие различия", - отметила премьер.Во вторник в Палате депутатов парламента Италии начинается обсуждение вопроса о продолжении оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году. Ведущие оппозиционные силы страны уже представили свои резолюции по данному вопросу. В документе альянса левых и "зеленых" предлагается прекратить отправку вооружений Киеву. Резолюция "Движения 5 звезд" предусматривает необходимость каждый раз проводить через парламент решения о новых поставках Украине.Парламентарии "Братьев Италии" и "Лиги" представили в понедельник в Сенате республики поправку к обсуждаемому там декрету по ряду не связанных с Украиной вопросов, которая предусматривает продолжении поставок оружия Киеву в будущем году. По данным СМИ, в текст декрета предлагается внести следующее дополнение: "Вплоть до 31 декабря продлено разрешение на передачу военных техники, материалов и оборудования в пользу правительственных властей Украины".Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил о готовности внести в национальный парламент предложение о продолжении поставок оружия Киеву в течение всего 2023 года.В марте парламент Италии одобрил правительственный декрет, который предусматривал предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Чтобы провести через сенат этот документ, вызвавший неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, правительству Марио Драги пришлось увязать его одобрение с голосованием о доверии кабинету министров. Позднее правительство еще пять раз принимало аналогичные декреты уже без голосования в парламенте, обсуждая этот вопрос только в парламентском комитете по безопасности республики (Copasir), заседания которого засекречены.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221129/oruzhie-1834904934.html

https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834888846.html

https://ria.ru/20221127/peregovory-1834556510.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, движение 5 звезд, братья италии, джорджа мелони, гуидо крозетто, си цзиньпин, китай, украина, оон