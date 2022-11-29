https://ria.ru/20221129/mefodiy-1834941116.html

В Валаамском монастыре рассказали о фильме об архимандрите Мефодии

В Валаамском монастыре рассказали о фильме об архимандрите Мефодии - РИА Новости, 29.11.2022

В Валаамском монастыре рассказали о фильме об архимандрите Мефодии

Документальный фильм "Путь" (2022 г.) об известном Валаамском монахе архимандрите Мефодии (Петрове) взял специальный приз фестиваля "Радонеж", в картине дан... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:15

2022-11-29T10:15

2022-11-29T10:15

религия

религия

валаамский монастырь

свято-троицкая сергиева лавра

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Документальный фильм "Путь" (2022 г.) об известном Валаамском монахе архимандрите Мефодии (Петрове) взял специальный приз фестиваля "Радонеж", в картине дан пример любви к Богу и людям, который сейчас нужен обществу, рассказал РИА Новости исполнительный директор фонда "Свет Валаама", пресс-секретарь игумена Валаамского монастыря епископа Панкратия (Жердева) Михаил Шишков.Архимандрит Мефодий (Петров) - насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, умер от коронавируса в июле 2021 года. Он был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря епископа Троицкого Панкратия, возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители.Он отметил, что в фильме есть интервью известных людей, знавших отца Мефодия, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, телеведущего Андрея Малахова и главы МИД Сергея Лаврова, который, кстати, считал отца Мефодия великим человеком."Отец Мефодий – человек любви. Нам нужны сейчас такие фильмы – примеры жертвенной, христианской любви к Богу и людям. Этот фильм о том, как человек прожил земную жизнь, скольких людей он привел к вере, подарил им свою любовь", - заключил представитель монастыря.Архимандрит Мефодий (Венко Петров) родился в Македонии в селе Блатец (град Виница) 16 февраля 1961 года. В 1985 год Венко окончил Университет Кирилла и Мефодия в городе Скопье (Республика Македония) по специальности "инженер-строитель", но пошел по монашескому пути. В 1992 году он стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где он прожил полгода. На Валаам приехал вместе с экономом Лавры отцом Панкратием в 1993 году. В 1994 году на Валааме принял монашеский постриг с имением Мефодий и был посвящен в сан иеродьякона.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь расположен на Валаамском архипелаге Ладожского озера.По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он перешел к СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. В 1993 году игумену монастыря стал председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев), который возглавляет обитель и сейчас. По данным на 2022 год, в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно Валаам посещают более 100 тысяч паломников и туристов.Фестиваль духовно-нравственного кино "Радонеж" прошел в Москве 24-27 ноября. Как уточняли ранее в пресс-службе киносмотра, на фестиваль было прислано 216 заявок, из которых отобрано 107 картин. 54 картины представлены в конкурсах короткометражных, анимационных и неигровых фильмов. 44 – в телевизионном конкурсе и 9 во внеконкурсной программе. В частности, в конкурсную программу вошли документальные фильмы о жизни и духовном пути старца Адриана (Кирсанова), священномученника Иоанна Рижского, старицы Сипфоры, документальная картина, посвященная советским военнопленным в годы ВОВ, документальный фильм "Крест над "Азовсталью".В жюри под председательством кинорежиссера Владимира Хотиненко вошли: актриса Валентина Теличкина, режиссёр Андрей Богатырев, Борис Криницын, кинокритик Татьяна Иенсен, протоиерей Андрей Спиридонов.

https://ria.ru/20210725/mefodiy-1742775138.html

https://ria.ru/20220526/valaamskiy_monastyr-1790648040.html

https://ria.ru/20220321/valaamskiy_monastyr_vystavka-1779203828.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, валаамский монастырь, свято-троицкая сергиева лавра