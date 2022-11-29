https://ria.ru/20221129/mefodiy-1834941116.html
В Валаамском монастыре рассказали о фильме об архимандрите Мефодии
В Валаамском монастыре рассказали о фильме об архимандрите Мефодии - РИА Новости, 29.11.2022
В Валаамском монастыре рассказали о фильме об архимандрите Мефодии
Документальный фильм "Путь" (2022 г.) об известном Валаамском монахе архимандрите Мефодии (Петрове) взял специальный приз фестиваля "Радонеж", в картине дан... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:15
2022-11-29T10:15
2022-11-29T10:15
религия
религия
валаамский монастырь
свято-троицкая сергиева лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742787398_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fa317f22c197bd14aa1448bcf7e77953.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Документальный фильм "Путь" (2022 г.) об известном Валаамском монахе архимандрите Мефодии (Петрове) взял специальный приз фестиваля "Радонеж", в картине дан пример любви к Богу и людям, который сейчас нужен обществу, рассказал РИА Новости исполнительный директор фонда "Свет Валаама", пресс-секретарь игумена Валаамского монастыря епископа Панкратия (Жердева) Михаил Шишков.Архимандрит Мефодий (Петров) - насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, умер от коронавируса в июле 2021 года. Он был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря епископа Троицкого Панкратия, возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители.Он отметил, что в фильме есть интервью известных людей, знавших отца Мефодия, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, телеведущего Андрея Малахова и главы МИД Сергея Лаврова, который, кстати, считал отца Мефодия великим человеком."Отец Мефодий – человек любви. Нам нужны сейчас такие фильмы – примеры жертвенной, христианской любви к Богу и людям. Этот фильм о том, как человек прожил земную жизнь, скольких людей он привел к вере, подарил им свою любовь", - заключил представитель монастыря.Архимандрит Мефодий (Венко Петров) родился в Македонии в селе Блатец (град Виница) 16 февраля 1961 года. В 1985 год Венко окончил Университет Кирилла и Мефодия в городе Скопье (Республика Македония) по специальности "инженер-строитель", но пошел по монашескому пути. В 1992 году он стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где он прожил полгода. На Валаам приехал вместе с экономом Лавры отцом Панкратием в 1993 году. В 1994 году на Валааме принял монашеский постриг с имением Мефодий и был посвящен в сан иеродьякона.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь расположен на Валаамском архипелаге Ладожского озера.По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он перешел к СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. В 1993 году игумену монастыря стал председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев), который возглавляет обитель и сейчас. По данным на 2022 год, в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно Валаам посещают более 100 тысяч паломников и туристов.Фестиваль духовно-нравственного кино "Радонеж" прошел в Москве 24-27 ноября. Как уточняли ранее в пресс-службе киносмотра, на фестиваль было прислано 216 заявок, из которых отобрано 107 картин. 54 картины представлены в конкурсах короткометражных, анимационных и неигровых фильмов. 44 – в телевизионном конкурсе и 9 во внеконкурсной программе. В частности, в конкурсную программу вошли документальные фильмы о жизни и духовном пути старца Адриана (Кирсанова), священномученника Иоанна Рижского, старицы Сипфоры, документальная картина, посвященная советским военнопленным в годы ВОВ, документальный фильм "Крест над "Азовсталью".В жюри под председательством кинорежиссера Владимира Хотиненко вошли: актриса Валентина Теличкина, режиссёр Андрей Богатырев, Борис Криницын, кинокритик Татьяна Иенсен, протоиерей Андрей Спиридонов.
https://ria.ru/20210725/mefodiy-1742775138.html
https://ria.ru/20220526/valaamskiy_monastyr-1790648040.html
https://ria.ru/20220321/valaamskiy_monastyr_vystavka-1779203828.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742787398_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_d922c1ace5e9146c023e0196fd94c248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, валаамский монастырь, свято-троицкая сергиева лавра
Религия, Религия, Валаамский монастырь, Свято-Троицкая Сергиева лавра
В Валаамском монастыре рассказали о фильме об архимандрите Мефодии
В Валаамском монастыре назвали фильм "Путь" об отце Мефодии примером любви к людям
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Документальный фильм "Путь" (2022 г.) об известном Валаамском монахе архимандрите Мефодии (Петрове) взял специальный приз фестиваля "Радонеж", в картине дан пример любви к Богу и людям, который сейчас нужен обществу, рассказал РИА Новости исполнительный директор фонда "Свет Валаама", пресс-секретарь игумена Валаамского монастыря епископа Панкратия (Жердева) Михаил Шишков.
Архимандрит Мефодий (Петров) - насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, умер от коронавируса в июле 2021 года. Он был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря епископа Троицкого Панкратия, возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители.
"Документальный фильм "Путь" (2022 г.) взял специальный приз председателя жюри кинофестиваля "Радонеж". Он был снят режиссёром Александром Эмир-Шахом по заказу фонда "Свет Валаама" к годовщине смерти отца Мефодия", - рассказал Шишков.
Он отметил, что в фильме есть интервью известных людей, знавших отца Мефодия, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, телеведущего Андрея Малахова и главы МИД Сергея Лаврова, который, кстати, считал отца Мефодия великим человеком.
"Отец Мефодий – человек любви. Нам нужны сейчас такие фильмы – примеры жертвенной, христианской любви к Богу и людям. Этот фильм о том, как человек прожил земную жизнь, скольких людей он привел к вере, подарил им свою любовь", - заключил представитель монастыря.
Архимандрит Мефодий (Венко Петров) родился в Македонии в селе Блатец (град Виница) 16 февраля 1961 года. В 1985 год Венко окончил Университет Кирилла и Мефодия в городе Скопье (Республика Македония) по специальности "инженер-строитель", но пошел по монашескому пути. В 1992 году он стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где он прожил полгода. На Валаам приехал вместе с экономом Лавры отцом Панкратием в 1993 году. В 1994 году на Валааме принял монашеский постриг с имением Мефодий и был посвящен в сан иеродьякона.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь расположен на Валаамском архипелаге Ладожского озера.
По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он перешел к СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. В 1993 году игумену монастыря стал председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев), который возглавляет обитель и сейчас. По данным на 2022 год, в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно Валаам посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Фестиваль духовно-нравственного кино "Радонеж" прошел в Москве 24-27 ноября. Как уточняли ранее в пресс-службе киносмотра, на фестиваль было прислано 216 заявок, из которых отобрано 107 картин. 54 картины представлены в конкурсах короткометражных, анимационных и неигровых фильмов. 44 – в телевизионном конкурсе и 9 во внеконкурсной программе. В частности, в конкурсную программу вошли документальные фильмы о жизни и духовном пути старца Адриана (Кирсанова), священномученника Иоанна Рижского, старицы Сипфоры, документальная картина, посвященная советским военнопленным в годы ВОВ, документальный фильм "Крест над "Азовсталью".
В жюри под председательством кинорежиссера Владимира Хотиненко вошли: актриса Валентина Теличкина, режиссёр Андрей Богатырев, Борис Криницын, кинокритик Татьяна Иенсен, протоиерей Андрей Спиридонов.