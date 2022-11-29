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Медведев заявил, что цивилизованному миру НАТО не нужна - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/medvedev-1835127924.html
Медведев заявил, что цивилизованному миру НАТО не нужна
Медведев заявил, что цивилизованному миру НАТО не нужна - РИА Новости, 29.11.2022
Медведев заявил, что цивилизованному миру НАТО не нужна
НАТО не нужна миру и должна покаяться перед человечеством, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:18
2022-11-29T21:03
нато
дмитрий медведев
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. НАТО не нужна миру и должна покаяться перед человечеством, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus (Великий Понтифик - ред.) не сможет отпустить им грехи", - написал Медведев в Telegram-канале.По мнению Медведева, альянс не раз доказывал, что действует "в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней".Он также подчеркнул, что НАТО неоднократно вмешивалась в дела других государств."Натовские выскочки всегда легко забывают о совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах &lt;....&gt;, смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан – стариков, женщин, детей. О поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам", - написал Медведев, добавив, что представитель альянса всегда оставались безнаказанными.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ria.ru/20221128/medvedev-1834860214.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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нато, дмитрий медведев, россия, в мире, украина
НАТО, Дмитрий Медведев, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
20:18 29.11.2022 (обновлено: 21:03 29.11.2022)
 
Медведев заявил, что цивилизованному миру НАТО не нужна

Медведев: цивилизованному миру НАТО не нужна, организация должна быть распущена

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. НАТО не нужна миру и должна покаяться перед человечеством, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus (Великий Понтифик - ред.) не сможет отпустить им грехи", - написал Медведев в Telegram-канале.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума Предпринимательство в новой экономической реальности - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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По мнению Медведева, альянс не раз доказывал, что действует "в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней".
Он также подчеркнул, что НАТО неоднократно вмешивалась в дела других государств.
"Натовские выскочки всегда легко забывают о совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах <....>, смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан – стариков, женщин, детей. О поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам", - написал Медведев, добавив, что представитель альянса всегда оставались безнаказанными.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОДмитрий МедведевРоссияВ миреУкраина
 
 
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