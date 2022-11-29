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В Париже проходит манифестация медиков и соцработников - РИА Новости, 29.11.2022
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В Париже проходит манифестация медиков и соцработников
В Париже проходит манифестация медиков и соцработников - РИА Новости, 29.11.2022
В Париже проходит манифестация медиков и соцработников
В Париже медицинские и социальные работники проводят манифестацию с требованием повышения зарплат и выделения средств для лечения пациентов, передаёт... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:59
2022-11-29T16:59
в мире
франция
париж
зарплаты
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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже медицинские и социальные работники проводят манифестацию с требованием повышения зарплат и выделения средств для лечения пациентов, передаёт корреспондент РИА Новости.Медицинские и социальные работники вышли во вторник к зданию министерства здравоохранения Франции в Париже с требованием повышения зарплат и выделения средств для лечения больных. Манифестация, начавшаяся после 14.00 по местному времени (после 16.00 мск), проходит по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).Шествие движется в сторону площади Республики, акция проходит мирно."Перед лицом кризиса мы требуем повышения зарплат, социальных выплат и выделения средств для лечения пациентов", - заявил агентству один из участников манифестации.Ранее во вторник у здания министерства здравоохранения Франции прошла другая акция - работников психиатрических отделений. Как рассказала РИА Новости участница манифестации, детский психиатр, условия работы психиатров во Франции продолжают ухудшаться: отделениям не хватает средств для лечения пациентов и кадров, а экономический кризис только ухудшил положение работников.Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения.Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.
https://ria.ru/20221129/zabastovka-1835044944.html
https://ria.ru/20221123/evropa-1833498130.html
https://ria.ru/20221129/frantsiya-1835075084.html
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в мире, франция, париж, зарплаты
В мире, Франция, Париж, Зарплаты
16:59 29.11.2022
 
В Париже проходит манифестация медиков и соцработников

В Париже проходит манифестация медиков и соцработников с требованием повышения зарплат

© AFP 2022 / Julien de RosaМанифестация работников психиатрических отделений в Париже
Манифестация работников психиатрических отделений в Париже - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / Julien de Rosa
Манифестация работников психиатрических отделений в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже медицинские и социальные работники проводят манифестацию с требованием повышения зарплат и выделения средств для лечения пациентов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Медицинские и социальные работники вышли во вторник к зданию министерства здравоохранения Франции в Париже с требованием повышения зарплат и выделения средств для лечения больных. Манифестация, начавшаяся после 14.00 по местному времени (после 16.00 мск), проходит по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).
Забастовка психиатров в Париже - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 15:14
В Париже бастуют работники психиатрических больниц
Шествие движется в сторону площади Республики, акция проходит мирно.
"Перед лицом кризиса мы требуем повышения зарплат, социальных выплат и выделения средств для лечения пациентов", - заявил агентству один из участников манифестации.
Ранее во вторник у здания министерства здравоохранения Франции прошла другая акция - работников психиатрических отделений. Как рассказала РИА Новости участница манифестации, детский психиатр, условия работы психиатров во Франции продолжают ухудшаться: отделениям не хватает средств для лечения пациентов и кадров, а экономический кризис только ухудшил положение работников.
Фармацевт в одной из аптек в Париже - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 08:00
Франция стремительно вливается в ряды третьего мира
Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения.
Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.
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