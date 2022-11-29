https://ria.ru/20221129/manifestatsiya-1835083426.html

В Париже проходит манифестация медиков и соцработников

В Париже проходит манифестация медиков и соцработников - РИА Новости, 29.11.2022

В Париже проходит манифестация медиков и соцработников

В Париже медицинские и социальные работники проводят манифестацию с требованием повышения зарплат и выделения средств для лечения пациентов, передаёт... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:59

2022-11-29T16:59

2022-11-29T16:59

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франция

париж

зарплаты

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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже медицинские и социальные работники проводят манифестацию с требованием повышения зарплат и выделения средств для лечения пациентов, передаёт корреспондент РИА Новости.Медицинские и социальные работники вышли во вторник к зданию министерства здравоохранения Франции в Париже с требованием повышения зарплат и выделения средств для лечения больных. Манифестация, начавшаяся после 14.00 по местному времени (после 16.00 мск), проходит по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).Шествие движется в сторону площади Республики, акция проходит мирно."Перед лицом кризиса мы требуем повышения зарплат, социальных выплат и выделения средств для лечения пациентов", - заявил агентству один из участников манифестации.Ранее во вторник у здания министерства здравоохранения Франции прошла другая акция - работников психиатрических отделений. Как рассказала РИА Новости участница манифестации, детский психиатр, условия работы психиатров во Франции продолжают ухудшаться: отделениям не хватает средств для лечения пациентов и кадров, а экономический кризис только ухудшил положение работников.Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения.Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.

https://ria.ru/20221129/zabastovka-1835044944.html

https://ria.ru/20221123/evropa-1833498130.html

https://ria.ru/20221129/frantsiya-1835075084.html

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париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, париж, зарплаты