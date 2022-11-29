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МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/magate-1835081538.html
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС на Украине
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС на Украине
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит присутствие на всех АЭС Украины, заявил глава организации Рафаэль Гросси на встрече с министром... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:49
2022-11-29T17:03
украина
магатэ
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит присутствие на всех АЭС Украины, заявил глава организации Рафаэль Гросси на встрече с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.Кулеба заявил ранее в Twitter, что обсудил с Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, а также безопасность украинского персонала в ходе визита в Бухарест.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835047549.html
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украина, магатэ, в мире, рафаэль гросси
Украина, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси
16:49 29.11.2022 (обновлено: 17:03 29.11.2022)
 
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что организация усилит присутствие на всех АЭС на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит присутствие на всех АЭС Украины, заявил глава организации Рафаэль Гросси на встрече с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.
"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты их энергетической инфраструктуры", - сообщил Гросси в Twitter, комментируя встречу с Кулебой.
Кулеба заявил ранее в Twitter, что обсудил с Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, а также безопасность украинского персонала в ходе визита в Бухарест.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 15:26Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМАГАТЭВ миреРафаэль Гросси
 
 
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