16:49 29.11.2022 (обновлено: 17:03 29.11.2022)
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС на Украине
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что организация усилит присутствие на всех АЭС на Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит присутствие на всех АЭС Украины, заявил глава организации Рафаэль Гросси на встрече с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.
"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты их энергетической инфраструктуры", - сообщил Гросси в Twitter, комментируя встречу с Кулебой.
Кулеба заявил ранее в Twitter, что обсудил с Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, а также безопасность украинского персонала в ходе визита в Бухарест.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.