https://ria.ru/20221129/magate-1835081538.html

МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС на Украине

МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС на Украине - РИА Новости, 29.11.2022

МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит присутствие на всех АЭС Украины, заявил глава организации Рафаэль Гросси на встрече с министром... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:49

2022-11-29T16:49

2022-11-29T17:03

украина

магатэ

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит присутствие на всех АЭС Украины, заявил глава организации Рафаэль Гросси на встрече с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.Кулеба заявил ранее в Twitter, что обсудил с Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, а также безопасность украинского персонала в ходе визита в Бухарест.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1835047549.html

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, магатэ, в мире, рафаэль гросси