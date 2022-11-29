https://ria.ru/20221129/lnr-1835025114.html

ВС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ"

ВС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" - РИА Новости, 29.11.2022

ВС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ"

Российские военные уничтожили у Макеевки в ЛНР украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:14

2022-11-29T14:14

2022-11-29T14:39

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

в мире

макеевка

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили у Макеевки в ЛНР украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", заявили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - передает министерство. Отмечается также, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" Российские военные уничтожили у Макеевки в ЛНР украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", заявили в Минобороны РФ. 2022-11-29T14:14 true PT2M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, россия, в мире, макеевка