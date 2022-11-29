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ВС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/lnr-1835025114.html
ВС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ"
ВС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" - РИА Новости, 29.11.2022
ВС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ"
Российские военные уничтожили у Макеевки в ЛНР украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:14
2022-11-29T14:39
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
в мире
макеевка
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили у Макеевки в ЛНР украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", заявили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - передает министерство. Отмечается также, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
макеевка
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ"
Российские военные уничтожили у Макеевки в ЛНР украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", заявили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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луганская народная республика, россия, в мире, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, В мире, Макеевка
14:14 29.11.2022 (обновлено: 14:39 29.11.2022)
 
ВС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ"

Минобороны: у Макеевки в ЛНР уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ"

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили у Макеевки в ЛНР украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", заявили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - передает министерство.
Отмечается также, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ миреМакеевка
 
 
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