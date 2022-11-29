https://ria.ru/20221129/lavrov-1835132692.html
США заявили, что уважают решение Польши об отказе в визе Лаврову
США заявили, что уважают решение Польши об отказе в визе Лаврову - РИА Новости, 29.11.2022
США заявили, что уважают решение Польши об отказе в визе Лаврову
Вашингтон уважает решение Польши о недопуске к участию в заседании глав МИД ОБСЕ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, указывает на суверенное право... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:58
2022-11-29T20:58
2022-11-29T20:58
в мире
сергей лавров
майкл карпентер
польша
россия
вашингтон (штат)
обсе
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Вашингтон уважает решение Польши о недопуске к участию в заседании глав МИД ОБСЕ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, указывает на суверенное право стран-членов организации принимать соответствующие решения, заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.По словам американского дипломата, речь об исключении России из организации не идет, поскольку ни ОБСЕ, ни ООН "не обладают механизмом исключения" своих членов. На предстоящем заседании, сообщил он, Москву будет представлять российский посол.Ранее МИД Польши подтвердил отказ допустить Лаврова к участию в заседании, которое пройдет 1-2 декабря в городе Лодзь. В МИД России решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября
https://ria.ru/20221129/polsha-1835052387.html
польша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, майкл карпентер, польша, россия, вашингтон (штат), обсе, оон, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Лавров, Майкл Карпентер, Польша, Россия, Вашингтон (штат), ОБСЕ, ООН, Санкции в отношении России
США заявили, что уважают решение Польши об отказе в визе Лаврову
США заявили, что уважают решение Польши о недопуске Лаврова к заседанию глав МИД ОБСЕ