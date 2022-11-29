Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что уважают решение Польши об отказе в визе Лаврову - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/lavrov-1835132692.html
США заявили, что уважают решение Польши об отказе в визе Лаврову
США заявили, что уважают решение Польши об отказе в визе Лаврову - РИА Новости, 29.11.2022
США заявили, что уважают решение Польши об отказе в визе Лаврову
Вашингтон уважает решение Польши о недопуске к участию в заседании глав МИД ОБСЕ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, указывает на суверенное право... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:58
2022-11-29T20:58
в мире
сергей лавров
майкл карпентер
польша
россия
вашингтон (штат)
обсе
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Вашингтон уважает решение Польши о недопуске к участию в заседании глав МИД ОБСЕ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, указывает на суверенное право стран-членов организации принимать соответствующие решения, заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.По словам американского дипломата, речь об исключении России из организации не идет, поскольку ни ОБСЕ, ни ООН "не обладают механизмом исключения" своих членов. На предстоящем заседании, сообщил он, Москву будет представлять российский посол.Ранее МИД Польши подтвердил отказ допустить Лаврова к участию в заседании, которое пройдет 1-2 декабря в городе Лодзь. В МИД России решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября
https://ria.ru/20221129/polsha-1835052387.html
польша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, майкл карпентер, польша, россия, вашингтон (штат), обсе, оон, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Лавров, Майкл Карпентер, Польша, Россия, Вашингтон (штат), ОБСЕ, ООН, Санкции в отношении России
20:58 29.11.2022
 
США заявили, что уважают решение Польши об отказе в визе Лаврову

США заявили, что уважают решение Польши о недопуске Лаврова к заседанию глав МИД ОБСЕ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Вашингтон уважает решение Польши о недопуске к участию в заседании глав МИД ОБСЕ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, указывает на суверенное право стран-членов организации принимать соответствующие решения, заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.
"Мы уважаем выбор Польши, решение относительно виз является суверенной прерогативой стран-членов (организации)", - сказал Карпентер на брифинге. ​​
По словам американского дипломата, речь об исключении России из организации не идет, поскольку ни ОБСЕ, ни ООН "не обладают механизмом исключения" своих членов. На предстоящем заседании, сообщил он, Москву будет представлять российский посол.
Ранее МИД Польши подтвердил отказ допустить Лаврова к участию в заседании, которое пройдет 1-2 декабря в городе Лодзь. В МИД России решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".
Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 15:37
Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
 
В миреСергей ЛавровМайкл КарпентерПольшаРоссияВашингтон (штат)ОБСЕООНСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала