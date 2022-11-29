https://ria.ru/20221129/ktk-1835024905.html

КТК завершил ремонт на втором причале в Черном море

КТК завершил ремонт на втором причале в Черном море - РИА Новости, 29.11.2022

КТК завершил ремонт на втором причале в Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ремонт на втором выведенном ранее из эксплуатации причале на нефтетерминале в Черном море, он готов к... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:14

2022-11-29T14:14

2022-11-29T14:20

россия

экономика

черное море

нефть

каспийский трубопроводный консорциум-р

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357965_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_4cd47a992ed12feb64bc5317f18a635f.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ремонт на втором выведенном ранее из эксплуатации причале на нефтетерминале в Черном море, он готов к перевалке нефти, сообщила компания.КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах. Компания отремонтировала и ввела в строй ВПУ-1 в середине ноября."29 ноября 2022 года в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве – ВПУ-2. Успешно выполнены гидростатические испытания. ВПУ готов к перевалке нефти на танкера", - говорится в сообщении на сайте компании.

https://ria.ru/20221129/kitay-1834976490.html

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, черное море, нефть, каспийский трубопроводный консорциум-р