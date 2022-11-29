https://ria.ru/20221129/ktk-1835024905.html
КТК завершил ремонт на втором причале в Черном море
КТК завершил ремонт на втором причале в Черном море - РИА Новости, 29.11.2022
КТК завершил ремонт на втором причале в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ремонт на втором выведенном ранее из эксплуатации причале на нефтетерминале в Черном море, он готов к... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:14
2022-11-29T14:14
2022-11-29T14:20
россия
экономика
черное море
нефть
каспийский трубопроводный консорциум-р
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357965_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_4cd47a992ed12feb64bc5317f18a635f.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ремонт на втором выведенном ранее из эксплуатации причале на нефтетерминале в Черном море, он готов к перевалке нефти, сообщила компания.КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах. Компания отремонтировала и ввела в строй ВПУ-1 в середине ноября."29 ноября 2022 года в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве – ВПУ-2. Успешно выполнены гидростатические испытания. ВПУ готов к перевалке нефти на танкера", - говорится в сообщении на сайте компании.
https://ria.ru/20221129/kitay-1834976490.html
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357965_0:219:2438:2048_1920x0_80_0_0_9d88b8a9cd686ba2f26293f03fe608a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, черное море, нефть, каспийский трубопроводный консорциум-р
Россия, Экономика, Черное море, Нефть, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
14:14 29.11.2022 (обновлено: 14:20 29.11.2022)
КТК завершил ремонт на втором причале в Черном море
КТК завершил ремонт на обоих причалах в Черном море, выведенных в августе из эксплуатации