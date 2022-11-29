https://ria.ru/20221129/koronavirus-1835034445.html

Экс-главред GT: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих

Экс-главред GT: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих - РИА Новости, 29.11.2022

Экс-главред GT: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих

Жители Китая в большинстве своем не поддержат радикальных антиправительственных требований некоторых демонстрантов, которые они выкрикивали во время массовых... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:37

2022-11-29T14:37

2022-11-29T14:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

китай

пекин

шанхай

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834929700_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_eda3a997734293e7a8dec7a21ce7ea27.jpg

ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Жители Китая в большинстве своем не поддержат радикальных антиправительственных требований некоторых демонстрантов, которые они выкрикивали во время массовых протестов против жестких антиковидных мер, считает экс-главред китайской государственной газеты Global Times, комментатор издания Ху Сицзинь.Он добавил, что местная полиция, особенно в Пекине, очень сдержанно управлялась с протестами, так что никаких серьезных конфликтов не возникло.На фоне жестких антиковидных мер в Китае в минувшие выходные прошли протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Одним из драйверов роста протестных настроений в Китае стал пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, в результате которого погибли 10 человек. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар.Демонстранты в разных городах Китая с белыми листами в руках пели государственный гимн, скандировали лозунги, требуя "свободы", "отмены регулярных ПЦР-тестирований", "демократии", а некоторые требовали отставки руководства и "отставки КПК".В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Так, с 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

https://ria.ru/20221129/kitay-1834851722.html

https://ria.ru/20221128/kitay-1834731990.html

китай

пекин

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, в мире, китай, пекин, шанхай, коронавирусы