Экс-главред GT: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих
Экс-главред GT Ху Сицзинь: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих
Акция против антиковидных ограничений в Пекине . Архивное фото
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Жители Китая в большинстве своем не поддержат радикальных антиправительственных требований некоторых демонстрантов, которые они выкрикивали во время массовых протестов против жестких антиковидных мер, считает экс-главред китайской государственной газеты Global Times, комментатор издания Ху Сицзинь.
"Во время протестов в некоторых местах Китая несколько человек выкрикивали политические лозунги. Но их радикальные требования не могут быть поддержаны народом", - написал Ху Сицзинь в Twitter.
Он добавил, что местная полиция, особенно в Пекине, очень сдержанно управлялась с протестами, так что никаких серьезных конфликтов не возникло.
На фоне жестких антиковидных мер в Китае в минувшие выходные прошли протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Одним из драйверов роста протестных настроений в Китае стал пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, в результате которого погибли 10 человек. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар.
Демонстранты в разных городах Китая с белыми листами в руках пели государственный гимн, скандировали лозунги, требуя "свободы", "отмены регулярных ПЦР-тестирований", "демократии", а некоторые требовали отставки руководства и "отставки КПК".
В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Так, с 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай.
Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.