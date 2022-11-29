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Экс-главред GT: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих - РИА Новости, 29.11.2022
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Распространение коронавируса
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Экс-главред GT: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих
Экс-главред GT: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих - РИА Новости, 29.11.2022
Экс-главред GT: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих
Жители Китая в большинстве своем не поддержат радикальных антиправительственных требований некоторых демонстрантов, которые они выкрикивали во время массовых... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:37
2022-11-29T14:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
китай
пекин
шанхай
коронавирусы
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Жители Китая в большинстве своем не поддержат радикальных антиправительственных требований некоторых демонстрантов, которые они выкрикивали во время массовых протестов против жестких антиковидных мер, считает экс-главред китайской государственной газеты Global Times, комментатор издания Ху Сицзинь.Он добавил, что местная полиция, особенно в Пекине, очень сдержанно управлялась с протестами, так что никаких серьезных конфликтов не возникло.На фоне жестких антиковидных мер в Китае в минувшие выходные прошли протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Одним из драйверов роста протестных настроений в Китае стал пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, в результате которого погибли 10 человек. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар.Демонстранты в разных городах Китая с белыми листами в руках пели государственный гимн, скандировали лозунги, требуя "свободы", "отмены регулярных ПЦР-тестирований", "демократии", а некоторые требовали отставки руководства и "отставки КПК".В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Так, с 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
https://ria.ru/20221129/kitay-1834851722.html
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коронавирус covid-19, в мире, китай, пекин, шанхай, коронавирусы
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, В мире, Китай, Пекин, Шанхай, Коронавирусы
14:37 29.11.2022
 
Экс-главред GT: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих

Экс-главред GT Ху Сицзинь: в Китае не поддержат радикальных требований протестующих

© AFP 2022 / Noel CelisАкция против антиковидных ограничений в Пекине
Акция против антиковидных ограничений в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
Акция против антиковидных ограничений в Пекине . Архивное фото
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Жители Китая в большинстве своем не поддержат радикальных антиправительственных требований некоторых демонстрантов, которые они выкрикивали во время массовых протестов против жестких антиковидных мер, считает экс-главред китайской государственной газеты Global Times, комментатор издания Ху Сицзинь.
"Во время протестов в некоторых местах Китая несколько человек выкрикивали политические лозунги. Но их радикальные требования не могут быть поддержаны народом", - написал Ху Сицзинь в Twitter.
Он добавил, что местная полиция, особенно в Пекине, очень сдержанно управлялась с протестами, так что никаких серьезных конфликтов не возникло.
На фоне жестких антиковидных мер в Китае в минувшие выходные прошли протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Одним из драйверов роста протестных настроений в Китае стал пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, в результате которого погибли 10 человек. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар.
Демонстранты в разных городах Китая с белыми листами в руках пели государственный гимн, скандировали лозунги, требуя "свободы", "отмены регулярных ПЦР-тестирований", "демократии", а некоторые требовали отставки руководства и "отставки КПК".
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Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
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