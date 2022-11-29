https://ria.ru/20221129/koronavirus-1834953180.html

В Москве за сутки госпитализировали 224 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 224 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 224 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 912 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:09

2022-11-29T11:09

2022-11-29T11:10

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 912 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 912, госпитализированы 224 человека, выздоровели 1 329 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 783 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 255 408 случаев коронавируса, выздоровели 3 063 140 человек, умерли 46 971 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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