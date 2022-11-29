https://ria.ru/20221129/koronavirus-1834953180.html
В Москве за сутки госпитализировали 224 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 224 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 224 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 912 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:09
2022-11-29T11:09
2022-11-29T11:10
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 912 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 912, госпитализированы 224 человека, выздоровели 1 329 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 783 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 255 408 случаев коронавируса, выздоровели 3 063 140 человек, умерли 46 971 человек.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:09 29.11.2022 (обновлено: 11:10 29.11.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 224 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 912 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек