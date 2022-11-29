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В медиастудии Конгресса молодых ученых обсудят вопросы популяризации науки

В медиастудии Конгресса молодых ученых обсудят вопросы популяризации науки - РИА Новости, 29.11.2022

В медиастудии Конгресса молодых ученых обсудят вопросы популяризации науки

С 1 по 3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус" пройдет II Конгресс молодых ученых – ключевое мероприятие первого года Десятилетия науки и... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:15

2022-11-29T11:15

2022-11-29T11:15

пресс-релизы

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 29 ноя – Фонд Росконгресс. С 1 по 3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус" пройдет II Конгресс молодых ученых – ключевое мероприятие первого года Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.Во все дни проведения II Конгресса молодых ученых будет работать медиастудия, созданная Российским обществом "Знание" и АНО "Национальные приоритеты". В течение трех дней ученые, популяризаторы науки, представители государства и бизнеса будут делиться мнением, как увлечь наукой молодежь и стимулировать талантливых ребят. Важной частью дискуссии станет тема конкретных шагов, направленных на развитие науки в программе школьного образования, а также форматов, способствующих получению новых знаний молодым поклонением."Спикеры медиастудии, которую мы запускаем на Конгрессе молодых ученых, в доступном формате расскажут о достижениях и перспективах отечественной науки. Мы стремимся сделать нашу площадку центром дискуссий, которые затронут такие темы, как формирование новой модели образования, будущее технологий, цифровизация, коммуникация науки и бизнеса. Уверен, что обсуждение этих вопросов позволит повысить престиж науки в глазах молодежи и привлечь в данную сферу талантливых подростков. А онлайн-трансляция сделает наш просветительский контент доступным для самого широкого числа молодых людей", – прокомментировал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.В программу медиастудии войдут обзоры ярких событий первого года Десятилетия науки и технологий и обсуждение дальнейших планов и задач. Эксперты расскажут об интересных научных разработках, достижениях российских ученых и возможностях, которые открыты перед молодыми исследователями. Также гости медиастудии обратятся к вопросам развития ядерной энергетики, роботостроения, цифровизации и эко-технологий."В Год науки и технологий по всей стране прошло более 6,5 тысячи различных тематических мероприятий. В офлайн-формате в них приняли участие 12,2 миллиона человек, а к онлайн-активностям подключились 275 миллионов пользователей. Десятилетие науки и технологий ставит перед собой еще более масштабные цели и охватывает 18 направлений – от развития научной инфраструктуры и производства научно-популярного контента до научного туризма и волонтерства. Конгресс молодых ученых станет основной площадкой для диалога представителей науки, бизнеса, государства и общества, а медиастудия Конгресса обеспечит инфраструктуру для представления результатов первого года Десятилетия науки и технологий, а также публичного обсуждения дальнейших планов", – прокомментировала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.Между выступлениями экспертов и гостей медиастудии зрители смогут увидеть фильмы, информационные ролики и анонсы научно-популярных проектов. Среди них – поздравления космонавтов, научно-популярный цикл "Научные расследования Сергея Малоземова", тревел-шоу "Мои университеты. Будущее за настоящим", ролики конкурсантов "Знаешь? Научи", фильмы Российского общества "Знание" и многое другое.Мнением о Десятилетии науки и технологий и вовлечении молодежи в науку поделятся школьники и студенты – финалисты конкурса "Наука. Территория", проходящего в Десятилетие науки и технологий при поддержке национального проекта "Наука и университеты". О своем пути в науке и опыте участия в конкурсе расскажет студент Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Михаил Никоноров из Самары, выпускница Ялтинской средней школы-коллегиума №1 Владислава Богданова из Ялты и восьмиклассник Платон Мерсиянов из Москвы.Ведущими медиастудии II Конгресса молодых ученых станут журналист, телеведущая канала "Россия-24" Александра Суворова и ученый, популяризатор науки Алексей Иванченко. К участию в работе медиастудии приглашены заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, Председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Лилия Гумерова, генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов, кураторы инициатив Десятилетия науки и технологий, представители государства, бизнеса, науки и другие.Полный список спикеров, график и темы выступлений будут опубликованы на сайте Российского общества "Знание". Вся программа медиастудии будет транслироваться в группу "ВКонтакте", на сайт Общества "Знание", а также на площадку Конгресса, сайт и социальные сети Десятилетия науки и технологий.II Конгресс молодых ученых станет ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в Российской Федерации в 2022-2031 годах по инициативе президента Владимира Путина. Мероприятие второй раз объединит представителей ведущих научных школ России, научные и образовательные организации, органы власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников. Форум посетят специалисты из порядка 40 стран. Среди них – студенты и молодые ученые из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана и других стран.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО "Национальные приоритеты".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"