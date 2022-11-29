Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: Германия и НАТО не станут сторонами конфликта на Украине
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Германия не является стороной украинского конфликта, и не станет ею, как и НАТО, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
"Позиция нынешнего федерального правительства - и, кстати, всех предыдущих правительств - заключалась в том, что мы не поставляем оружие в зоны войн и конфликтов", - сказала Ламбрехт в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя вопрос, почему ФРГ не начала поставки оружия Украине раньше.
Однако, как напомнила министр обороны, после 24 февраля правительство ФРГ изменило эту позицию. При этом Германия, по ее словам, не является стороной конфликта.
"И ни мы, ни НАТО ею не станем. Но, конечно, мы очень интенсивно поддерживаем Украину, в том числе и оружием", - заключила Ламбрехт.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.