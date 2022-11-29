https://ria.ru/20221129/konflikt-1835129210.html

Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине

Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине - РИА Новости, 29.11.2022

Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине

Германия не является стороной украинского конфликта, и не станет ею, как и НАТО, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:28

2022-11-29T20:28

2022-11-29T20:28

специальная военная операция на украине

в мире

кристина ламбрехт

сергей лавров

украина

германия

россия

нато

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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Германия не является стороной украинского конфликта, и не станет ею, как и НАТО, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.Однако, как напомнила министр обороны, после 24 февраля правительство ФРГ изменило эту позицию. При этом Германия, по ее словам, не является стороной конфликта."И ни мы, ни НАТО ею не станем. Но, конечно, мы очень интенсивно поддерживаем Украину, в том числе и оружием", - заключила Ламбрехт.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221129/germaniya-1834971459.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кристина ламбрехт, сергей лавров, украина, германия, россия, нато