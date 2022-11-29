Рейтинг@Mail.ru
Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/konflikt-1835129210.html
Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине
Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине
Германия не является стороной украинского конфликта, и не станет ею, как и НАТО, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:28
2022-11-29T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
кристина ламбрехт
сергей лавров
украина
германия
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_f7e7179db7b5580f68b9224ab04f8949.jpg
БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Германия не является стороной украинского конфликта, и не станет ею, как и НАТО, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.Однако, как напомнила министр обороны, после 24 февраля правительство ФРГ изменило эту позицию. При этом Германия, по ее словам, не является стороной конфликта."И ни мы, ни НАТО ею не станем. Но, конечно, мы очень интенсивно поддерживаем Украину, в том числе и оружием", - заключила Ламбрехт.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221129/germaniya-1834971459.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кристина ламбрехт, сергей лавров, украина, германия, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кристина Ламбрехт, Сергей Лавров, Украина, Германия, Россия, НАТО
20:28 29.11.2022
 
Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: Германия и НАТО не станут сторонами конфликта на Украине

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Германия не является стороной украинского конфликта, и не станет ею, как и НАТО, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
"Позиция нынешнего федерального правительства - и, кстати, всех предыдущих правительств - заключалась в том, что мы не поставляем оружие в зоны войн и конфликтов", - сказала Ламбрехт в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя вопрос, почему ФРГ не начала поставки оружия Украине раньше.
Однако, как напомнила министр обороны, после 24 февраля правительство ФРГ изменило эту позицию. При этом Германия, по ее словам, не является стороной конфликта.
"И ни мы, ни НАТО ею не станем. Но, конечно, мы очень интенсивно поддерживаем Украину, в том числе и оружием", - заключила Ламбрехт.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Касселе, Германия - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 12:16
Эксперт назвал Германию одним из крупнейших поставщиков оружия Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКристина ЛамбрехтСергей ЛавровУкраинаГерманияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала