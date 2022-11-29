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Комиссия Парламентского Собрания одобрила проект модельного акта об ОСАГО - РИА Новости, 29.11.2022
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Комиссия Парламентского Собрания одобрила проект модельного акта об ОСАГО
Комиссия Парламентского Собрания одобрила проект модельного акта об ОСАГО - РИА Новости, 29.11.2022
Комиссия Парламентского Собрания одобрила проект модельного акта об ОСАГО
Союзные депутаты одобрили проект модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:50
2022-11-29T14:50
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россия
осаго
российский союз автостраховщиков
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Союзные депутаты одобрили проект модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства", сообщает пресс-служба Парламентского Собрания по итогам заседания Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту в Минске."Проект документа предполагает последующее внесение минимальных изменений в законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации, которые позволят распространить действие договора страхования, заключенного на территории одного государства-участника, на страховые случаи, произошедшие на территории другого государства-участника. Покрытие страховых случаев предполагается осуществлять в том же порядке, какой используется сейчас в формате международной системы страхования "Зеленая карта", в соответствии с законодательством страны совершения ДТП", - пояснили в пресс-службе.Члены Комиссии предложили рабочей группе, подготовившей проект, при разработке соответствующего проекта закона внести в него необходимые дополнения и изменения. По итогам работы планируется направление модельного акта на согласование в профильные ведомства двух стран. После рассмотрения проекта документа Парламентским Собранием будет проведена работа по приведению национального законодательства в соответствие с модельным законом.В заседании приняли участие председатель комиссии Виктор Пинский, заместитель председателя Сергей Сивец, члены комиссии Владимир Полетаев и Виктор Свилло, а также представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств юстиции двух стран, МИД РФ, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Российского союза автостраховщиков.Разработка проекта модельного законодательства об ОСАГО в Союзном государстве ведется в соответствии с постановлением Парламентского Собрания от 16 июня 2021 года.
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россия, осаго, российский союз автостраховщиков, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, ОСАГО, Российский союз автостраховщиков, Белоруссия
14:50 29.11.2022
 

Комиссия Парламентского Собрания одобрила проект модельного акта об ОСАГО

© Фото : парламентское собрание союза Беларуси и РоссииЗаседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту в Минске
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : парламентское собрание союза Беларуси и России
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту в Минске
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Союзные депутаты одобрили проект модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства", сообщает пресс-служба Парламентского Собрания по итогам заседания Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту в Минске.
"Проект документа предполагает последующее внесение минимальных изменений в законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации, которые позволят распространить действие договора страхования, заключенного на территории одного государства-участника, на страховые случаи, произошедшие на территории другого государства-участника. Покрытие страховых случаев предполагается осуществлять в том же порядке, какой используется сейчас в формате международной системы страхования "Зеленая карта", в соответствии с законодательством страны совершения ДТП", - пояснили в пресс-службе.
Члены Комиссии предложили рабочей группе, подготовившей проект, при разработке соответствующего проекта закона внести в него необходимые дополнения и изменения. По итогам работы планируется направление модельного акта на согласование в профильные ведомства двух стран. После рассмотрения проекта документа Парламентским Собранием будет проведена работа по приведению национального законодательства в соответствие с модельным законом.
В заседании приняли участие председатель комиссии Виктор Пинский, заместитель председателя Сергей Сивец, члены комиссии Владимир Полетаев и Виктор Свилло, а также представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств юстиции двух стран, МИД РФ, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Российского союза автостраховщиков.
Разработка проекта модельного законодательства об ОСАГО в Союзном государстве ведется в соответствии с постановлением Парламентского Собрания от 16 июня 2021 года.
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Союзные депутаты оценили ход формирования общего информпространства
 
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