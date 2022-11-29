https://ria.ru/20221129/komissiya-1835032965.html

Комиссия Парламентского Собрания одобрила проект модельного акта об ОСАГО

Комиссия Парламентского Собрания одобрила проект модельного акта об ОСАГО - РИА Новости, 29.11.2022

Комиссия Парламентского Собрания одобрила проект модельного акта об ОСАГО

Союзные депутаты одобрили проект модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:50

2022-11-29T14:50

2022-11-29T14:50

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

осаго

российский союз автостраховщиков

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835034053_0:27:1920:1107_1920x0_80_0_0_115d4d85d4d143fdb50318ebe3d271e4.jpg

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Союзные депутаты одобрили проект модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства", сообщает пресс-служба Парламентского Собрания по итогам заседания Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту в Минске."Проект документа предполагает последующее внесение минимальных изменений в законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации, которые позволят распространить действие договора страхования, заключенного на территории одного государства-участника, на страховые случаи, произошедшие на территории другого государства-участника. Покрытие страховых случаев предполагается осуществлять в том же порядке, какой используется сейчас в формате международной системы страхования "Зеленая карта", в соответствии с законодательством страны совершения ДТП", - пояснили в пресс-службе.Члены Комиссии предложили рабочей группе, подготовившей проект, при разработке соответствующего проекта закона внести в него необходимые дополнения и изменения. По итогам работы планируется направление модельного акта на согласование в профильные ведомства двух стран. После рассмотрения проекта документа Парламентским Собранием будет проведена работа по приведению национального законодательства в соответствие с модельным законом.В заседании приняли участие председатель комиссии Виктор Пинский, заместитель председателя Сергей Сивец, члены комиссии Владимир Полетаев и Виктор Свилло, а также представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств юстиции двух стран, МИД РФ, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Российского союза автостраховщиков.Разработка проекта модельного законодательства об ОСАГО в Союзном государстве ведется в соответствии с постановлением Парламентского Собрания от 16 июня 2021 года.

https://ria.ru/20221109/informprostranstvo-1830302115.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, осаго, российский союз автостраховщиков, белоруссия