https://ria.ru/20221129/kitay-1835127340.html

Пентагон считает, что Китай ускорит модернизацию ядерных сил

Пентагон считает, что Китай ускорит модернизацию ядерных сил - РИА Новости, 29.11.2022

Пентагон считает, что Китай ускорит модернизацию ядерных сил

Пентагон считает, что Китай в ближайшее десятилетие намерен ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и может к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:13

2022-11-29T20:13

2022-11-29T20:25

в мире

китай

министерство обороны сша

пекин

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Пентагон считает, что Китай в ближайшее десятилетие намерен ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и может к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок, следует из обнародованного во вторник доклада ведомства по состоянию военной мощи КНР."В течение следующего десятилетия КНР намерена модернизировать, диверсифицировать и расширить свои ядерные силы. По сравнению с усилиями десятилетней давности нынешние усилия превосходят предыдущие попытки модернизации как по масштабу, так и по сложности", - говорится в докладе.Согласно обзору, Пентагон полагает, что начиная с 2021 года Пекин "вероятно, ускорил свою ядерную экспансию". По оценкам министерства обороны США, оперативный запас ядерных боеголовок КНР с тех пор увеличился и превысил 400 единиц."Китай планирует завершить "основную часть модернизации" своей национальной обороны и вооруженных сил к 2035 году. Если КНР продолжит текущие темпы своей ядерной экспансии, он, вероятно, достигнет к 2035 году запаса примерно в 1500 боеголовок", - уточняется в докладе Пентагона.

https://ria.ru/20221129/ssha-1835114615.html

китай

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в мире, китай, министерство обороны сша, пекин