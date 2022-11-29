https://ria.ru/20221129/kitay-1835127340.html
Пентагон считает, что Китай ускорит модернизацию ядерных сил
Пентагон считает, что Китай ускорит модернизацию ядерных сил - РИА Новости, 29.11.2022
Пентагон считает, что Китай ускорит модернизацию ядерных сил
Пентагон считает, что Китай в ближайшее десятилетие намерен ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и может к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:13
2022-11-29T20:13
2022-11-29T20:25
в мире
китай
министерство обороны сша
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Пентагон считает, что Китай в ближайшее десятилетие намерен ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и может к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок, следует из обнародованного во вторник доклада ведомства по состоянию военной мощи КНР."В течение следующего десятилетия КНР намерена модернизировать, диверсифицировать и расширить свои ядерные силы. По сравнению с усилиями десятилетней давности нынешние усилия превосходят предыдущие попытки модернизации как по масштабу, так и по сложности", - говорится в докладе.Согласно обзору, Пентагон полагает, что начиная с 2021 года Пекин "вероятно, ускорил свою ядерную экспансию". По оценкам министерства обороны США, оперативный запас ядерных боеголовок КНР с тех пор увеличился и превысил 400 единиц."Китай планирует завершить "основную часть модернизации" своей национальной обороны и вооруженных сил к 2035 году. Если КНР продолжит текущие темпы своей ядерной экспансии, он, вероятно, достигнет к 2035 году запаса примерно в 1500 боеголовок", - уточняется в докладе Пентагона.
https://ria.ru/20221129/ssha-1835114615.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, министерство обороны сша, пекин
В мире, Китай, Министерство обороны США, Пекин
20:13 29.11.2022 (обновлено: 20:25 29.11.2022)
Пентагон считает, что Китай ускорит модернизацию ядерных сил
Пентагон считает, что Китай может произвести около 1,5 тысячи боеголовок к 2035 году