Рейтинг@Mail.ru
Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221129/khristiane-1835031848.html
Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения
Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения - РИА Новости, 29.11.2022
Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения
Доля христиан в Англии и Уэльсе в 2021 году, впервые за время проведения переписи, составила меньше 50% численности населения стран, свидетельствуют данные Бюро РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:28
2022-11-29T14:33
религия
в мире
англия
уэльс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150736/92/1507369281_0:286:5497:3378_1920x0_80_0_0_0003997259473f876270328262daff35.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Доля христиан в Англии и Уэльсе в 2021 году, впервые за время проведения переписи, составила меньше 50% численности населения стран, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS)."Впервые за время проведения переписи населения Англии и Уэльса менее половины населения (46,2%, 27,5 миллионов человек) назвали себя христианами, что на 13,1% меньше, чем… в 2011 году (33,3 миллиона человек)", - говорится в документе.Согласно данным ONS, несмотря на возросшее число атеистов в Англии и Уэльсе, с 25,2% (14,1 миллиона) в 2011 году до 37,2% (22,2 миллиона) в 2021 году, самой распространенной религией в двух странах остается христианство. В документе отмечается, что доля мусульман в Англии и Уэльсе также увеличилась по сравнению с 2011 годом, составив в 2021 году 6,5% от населения (2,7 миллиона). Причиной изменения религиозного состава являются демографические факторы, в частности изменения показателей смертности, рождаемости и миграции.На вопрос о религии в рамках переписи населения Англии и Уэльса в 2021 году ответили 94% населения двух стран (56 миллионов человек), сообщает ONS.
https://ria.ru/20221111/evropa-1830607102.html
англия
уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150736/92/1507369281_306:0:5193:3665_1920x0_80_0_0_8300dce596cf86ef1aea1284c9f2991d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, англия, уэльс
Религия, В мире, Англия, Уэльс
14:28 29.11.2022 (обновлено: 14:33 29.11.2022)
 
Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения

Бюро статистики: христиане в Англии и Уэльсе впервые составляют меньше половины населения

© Depositphotos.com / ValegorovУэлский кафедральный собор англиканской церкви
Уэлский кафедральный собор англиканской церкви - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Depositphotos.com / Valegorov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Доля христиан в Англии и Уэльсе в 2021 году, впервые за время проведения переписи, составила меньше 50% численности населения стран, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS).
"Впервые за время проведения переписи населения Англии и Уэльса менее половины населения (46,2%, 27,5 миллионов человек) назвали себя христианами, что на 13,1% меньше, чем… в 2011 году (33,3 миллиона человек)", - говорится в документе.
Священник во время службы в Седертелье на юге Швеции - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 08:00Религия
"Власти перешли черту". В Европе покусились на главное
Согласно данным ONS, несмотря на возросшее число атеистов в Англии и Уэльсе, с 25,2% (14,1 миллиона) в 2011 году до 37,2% (22,2 миллиона) в 2021 году, самой распространенной религией в двух странах остается христианство. В документе отмечается, что доля мусульман в Англии и Уэльсе также увеличилась по сравнению с 2011 годом, составив в 2021 году 6,5% от населения (2,7 миллиона). Причиной изменения религиозного состава являются демографические факторы, в частности изменения показателей смертности, рождаемости и миграции.
На вопрос о религии в рамках переписи населения Англии и Уэльса в 2021 году ответили 94% населения двух стран (56 миллионов человек), сообщает ONS.
 
РелигияВ миреАнглияУэльс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала