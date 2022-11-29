https://ria.ru/20221129/khristiane-1835031848.html

Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения

Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения - РИА Новости, 29.11.2022

Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения

Доля христиан в Англии и Уэльсе в 2021 году, впервые за время проведения переписи, составила меньше 50% численности населения стран, свидетельствуют данные Бюро РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:28

2022-11-29T14:28

2022-11-29T14:33

религия

в мире

англия

уэльс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150736/92/1507369281_0:286:5497:3378_1920x0_80_0_0_0003997259473f876270328262daff35.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Доля христиан в Англии и Уэльсе в 2021 году, впервые за время проведения переписи, составила меньше 50% численности населения стран, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS)."Впервые за время проведения переписи населения Англии и Уэльса менее половины населения (46,2%, 27,5 миллионов человек) назвали себя христианами, что на 13,1% меньше, чем… в 2011 году (33,3 миллиона человек)", - говорится в документе.Согласно данным ONS, несмотря на возросшее число атеистов в Англии и Уэльсе, с 25,2% (14,1 миллиона) в 2011 году до 37,2% (22,2 миллиона) в 2021 году, самой распространенной религией в двух странах остается христианство. В документе отмечается, что доля мусульман в Англии и Уэльсе также увеличилась по сравнению с 2011 годом, составив в 2021 году 6,5% от населения (2,7 миллиона). Причиной изменения религиозного состава являются демографические факторы, в частности изменения показателей смертности, рождаемости и миграции.На вопрос о религии в рамках переписи населения Англии и Уэльса в 2021 году ответили 94% населения двух стран (56 миллионов человек), сообщает ONS.

https://ria.ru/20221111/evropa-1830607102.html

англия

уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, англия, уэльс