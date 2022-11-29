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Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения
Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения - РИА Новости, 29.11.2022
Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения
Доля христиан в Англии и Уэльсе в 2021 году, впервые за время проведения переписи, составила меньше 50% численности населения стран, свидетельствуют данные Бюро РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:28
2022-11-29T14:28
2022-11-29T14:33
религия
в мире
англия
уэльс
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Доля христиан в Англии и Уэльсе в 2021 году, впервые за время проведения переписи, составила меньше 50% численности населения стран, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS)."Впервые за время проведения переписи населения Англии и Уэльса менее половины населения (46,2%, 27,5 миллионов человек) назвали себя христианами, что на 13,1% меньше, чем… в 2011 году (33,3 миллиона человек)", - говорится в документе.Согласно данным ONS, несмотря на возросшее число атеистов в Англии и Уэльсе, с 25,2% (14,1 миллиона) в 2011 году до 37,2% (22,2 миллиона) в 2021 году, самой распространенной религией в двух странах остается христианство. В документе отмечается, что доля мусульман в Англии и Уэльсе также увеличилась по сравнению с 2011 годом, составив в 2021 году 6,5% от населения (2,7 миллиона). Причиной изменения религиозного состава являются демографические факторы, в частности изменения показателей смертности, рождаемости и миграции.На вопрос о религии в рамках переписи населения Англии и Уэльса в 2021 году ответили 94% населения двух стран (56 миллионов человек), сообщает ONS.
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в мире, англия, уэльс
Религия, В мире, Англия, Уэльс
14:28 29.11.2022 (обновлено: 14:33 29.11.2022)
Доля христиан в Англии и Уэльсе впервые составила меньше 50% населения
Бюро статистики: христиане в Англии и Уэльсе впервые составляют меньше половины населения
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Доля христиан в Англии и Уэльсе в 2021 году, впервые за время проведения переписи, составила меньше 50% численности населения стран, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS).
"Впервые за время проведения переписи населения Англии и Уэльса менее половины населения (46,2%, 27,5 миллионов человек) назвали себя христианами, что на 13,1% меньше, чем… в 2011 году (33,3 миллиона человек)", - говорится в документе.
Согласно данным ONS, несмотря на возросшее число атеистов в Англии и Уэльсе, с 25,2% (14,1 миллиона) в 2011 году до 37,2% (22,2 миллиона) в 2021 году, самой распространенной религией в двух странах остается христианство. В документе отмечается, что доля мусульман в Англии и Уэльсе также увеличилась по сравнению с 2011 годом, составив в 2021 году 6,5% от населения (2,7 миллиона). Причиной изменения религиозного состава являются демографические факторы, в частности изменения показателей смертности, рождаемости и миграции.
На вопрос о религии в рамках переписи населения Англии и Уэльса в 2021 году ответили 94% населения двух стран (56 миллионов человек), сообщает ONS.