Индии провела испытания ракеты Brahmos увеличенной дальности
Армия Индии провела испытания ракеты Brahmos "земля-земля" увеличенной дальности
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военный автомобиль на шоссе Сринагар-Ладакх в Гагангее, Кашмир, контролируемый Индией
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийский военный автомобиль на шоссе Сринагар-Ладакх в Гагангее, Кашмир, контролируемый Индией. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя - РИА Новости. Армия Индии провела во вторник испытания ракеты Brahmos "земля-земля" увеличенной дальности, сообщило командование Андаманских и Никобарских островов.
"Генерал-лейтенант Аджай Сингх, главнокомандующий Андаманскими и Никобарскими островами, поздравляет Западное командование индийской армии с успешным испытательным пуском ракеты BrahMos увеличенной дальности "земля-земля" с Андаманских и Никобарских островов 29 ноября", - сообщило командование, опубликовав фотографии пуска ракеты.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".
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