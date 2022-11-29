https://ria.ru/20221129/ispytaniya-1835143798.html

Индии провела испытания ракеты Brahmos увеличенной дальности

Индии провела испытания ракеты Brahmos увеличенной дальности - РИА Новости, 29.11.2022

Индии провела испытания ракеты Brahmos увеличенной дальности

Армия Индии провела во вторник испытания ракеты Brahmos "земля-земля" увеличенной дальности, сообщило командование Андаманских и Никобарских островов. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T22:23

2022-11-29T22:23

2022-11-29T22:23

индия

москва

нпо машиностроения

брамос

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя - РИА Новости. Армия Индии провела во вторник испытания ракеты Brahmos "земля-земля" увеличенной дальности, сообщило командование Андаманских и Никобарских островов."Генерал-лейтенант Аджай Сингх, главнокомандующий Андаманскими и Никобарскими островами, поздравляет Западное командование индийской армии с успешным испытательным пуском ракеты BrahMos увеличенной дальности "земля-земля" с Андаманских и Никобарских островов 29 ноября", - сообщило командование, опубликовав фотографии пуска ракеты.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".

https://ria.ru/20221118/raketa-1832418584.html

индия

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Евгения Нефедова

индия, москва, нпо машиностроения, брамос