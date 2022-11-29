https://ria.ru/20221129/investitsii-1835124863.html

В России проработают механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций

В России проработают механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций - РИА Новости, 29.11.2022

В России проработают механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций

Банк России и правительство рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций по всем финансовым продуктам, говорится в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:58

2022-11-29T19:58

2022-11-29T20:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России и правительство рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций по всем финансовым продуктам, говорится в документе ЦБ "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".ЦБ пояснил, что с учетом ограничения доступа России к внешнему рынку капитала возрастает роль внутренних источников финансирования развития экономики, одним из которых могут выступать сбережения граждан. В России у граждан уже сформировалась базовая потребность в формировании долгосрочных сбережений."При этом пока финансовая система не сформировала широкий инструментарий для долгосрочных сбережений, который отвечал бы потребностям граждан с точки зрения доходности и сохранности средств, в том числе защиты от инфляции", - указал регулятор.

https://realty.ria.ru/20221129/tsb-1835114138.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)