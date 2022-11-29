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В России проработают механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций - РИА Новости, 29.11.2022
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В России проработают механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций
В России проработают механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций - РИА Новости, 29.11.2022
В России проработают механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций
Банк России и правительство рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций по всем финансовым продуктам, говорится в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:58
2022-11-29T20:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России и правительство рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций по всем финансовым продуктам, говорится в документе ЦБ "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".ЦБ пояснил, что с учетом ограничения доступа России к внешнему рынку капитала возрастает роль внутренних источников финансирования развития экономики, одним из которых могут выступать сбережения граждан. В России у граждан уже сформировалась базовая потребность в формировании долгосрочных сбережений."При этом пока финансовая система не сформировала широкий инструментарий для долгосрочных сбережений, который отвечал бы потребностям граждан с точки зрения доходности и сохранности средств, в том числе защиты от инфляции", - указал регулятор.
https://realty.ria.ru/20221129/tsb-1835114138.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
19:58 29.11.2022 (обновлено: 20:11 29.11.2022)
 
В России проработают механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций

ЦБ и правительство проработают механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России и правительство рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций по всем финансовым продуктам, говорится в документе ЦБ "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".
"Совместно с правительством Российской Федерации планируется рассмотреть вопрос создания единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций и его распространения на все финансовые продукты, посредством которых такие инвестиции осуществляются, в том числе на долгосрочные банковские вклады", - говорится в сообщении.
ЦБ пояснил, что с учетом ограничения доступа России к внешнему рынку капитала возрастает роль внутренних источников финансирования развития экономики, одним из которых могут выступать сбережения граждан. В России у граждан уже сформировалась базовая потребность в формировании долгосрочных сбережений.
"При этом пока финансовая система не сформировала широкий инструментарий для долгосрочных сбережений, который отвечал бы потребностям граждан с точки зрения доходности и сохранности средств, в том числе защиты от инфляции", - указал регулятор.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 19:02
ЦБ продолжит работу над системой жилищных сбережений
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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