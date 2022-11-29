https://ria.ru/20221129/investitsii-1835092205.html
СУЭК намерена инвестировать в развитие "Ургалуголь"
СУЭК намерена инвестировать в развитие "Ургалуголь" - РИА Новости, 29.11.2022
СУЭК намерена инвестировать в развитие "Ургалуголь"
Сибирская энергетическая угольная компания намерена продолжить инвестиции в развитие мощностей АО "Ургалуголь" и социальную инфраструктуру Верхнебуреинского... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:41
2022-11-29T17:41
2022-11-29T18:20
новости суэк
верхнебуреинский район
хабаровский край
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сибирская энергетическая угольная компания намерена продолжить инвестиции в развитие мощностей АО "Ургалуголь" и социальную инфраструктуру Верхнебуреинского района Хабаровского края, сообщает пресс-служба СУЭК.Ургальское рудоуправление комбината "Хабаровскуголь" было образовано 75 лет назад. Современное АО "Ургалуголь" входит в АО "СУЭК". За 75 лет шахтеры Уралугля добыли 165 миллионов тонн угля. А в октябре шахтеры поставили абсолютный рекорд по добыче – на-гора выданы 1,1 миллиона тонн угля.
https://ria.ru/20221031/ugol-1828098371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верхнебуреинский район, хабаровский край
Новости СУЭК, Верхнебуреинский район, Хабаровский край