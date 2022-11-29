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СУЭК намерена инвестировать в развитие "Ургалуголь" - РИА Новости, 29.11.2022
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СУЭК намерена инвестировать в развитие "Ургалуголь"
СУЭК намерена инвестировать в развитие "Ургалуголь" - РИА Новости, 29.11.2022
СУЭК намерена инвестировать в развитие "Ургалуголь"
Сибирская энергетическая угольная компания намерена продолжить инвестиции в развитие мощностей АО "Ургалуголь" и социальную инфраструктуру Верхнебуреинского... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:41
2022-11-29T18:20
новости суэк
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хабаровский край
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сибирская энергетическая угольная компания намерена продолжить инвестиции в развитие мощностей АО "Ургалуголь" и социальную инфраструктуру Верхнебуреинского района Хабаровского края, сообщает пресс-служба СУЭК.Ургальское рудоуправление комбината "Хабаровскуголь" было образовано 75 лет назад. Современное АО "Ургалуголь" входит в АО "СУЭК". За 75 лет шахтеры Уралугля добыли 165 миллионов тонн угля. А в октябре шахтеры поставили абсолютный рекорд по добыче – на-гора выданы 1,1 миллиона тонн угля.
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верхнебуреинский район, хабаровский край
Новости СУЭК, Верхнебуреинский район, Хабаровский край
17:41 29.11.2022 (обновлено: 18:20 29.11.2022)
 

СУЭК намерена инвестировать в развитие "Ургалуголь"

© Фото : пресс-служба СУЭКСУЭК намерена инвестировать в развитие "Ургалуголь"
СУЭК намерена инвестировать в развитие Ургалуголь - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : пресс-служба СУЭК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сибирская энергетическая угольная компания намерена продолжить инвестиции в развитие мощностей АО "Ургалуголь" и социальную инфраструктуру Верхнебуреинского района Хабаровского края, сообщает пресс-служба СУЭК.
Ургальское рудоуправление комбината "Хабаровскуголь" было образовано 75 лет назад. Современное АО "Ургалуголь" входит в АО "СУЭК". За 75 лет шахтеры Уралугля добыли 165 миллионов тонн угля. А в октябре шахтеры поставили абсолютный рекорд по добыче – на-гора выданы 1,1 миллиона тонн угля.
В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:57Новости СУЭК
В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу
 
Новости СУЭКВерхнебуреинский районХабаровский край
 
 
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