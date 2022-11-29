https://ria.ru/20221129/inoagenty-1835046082.html

В Госдуме предложили закрывать российские счета и бизнесы иноагентов

В Госдуме предложили закрывать российские счета и бизнесы иноагентов - РИА Новости, 29.11.2022

В Госдуме предложили закрывать российские счета и бизнесы иноагентов

Депутат ГД от ЛДПР и замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой предложил закрывать счета и магазины иноагентов в РФ. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:19

2022-11-29T15:19

2022-11-29T15:19

андрей луговой

россия

госдума рф

политика

иноагенты

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР и замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой предложил закрывать счета и магазины иноагентов в РФ."До тех пор, пока мы не закроем финансовое окно возможностей для иноагентов и прочих русофобов, они так и будут зарабатывать на России и в России. Я уже предлагал арестовывать их счета, закрыть лавочки всевозможных бутиков, спа и так далее", - сообщил Луговой РИА Новости.Парламентарий отметил, что некоторые бренды, принадлежащие гражданам, имеющим статус иноагента, работают в РФ. "С шиком, блеском продолжается дойка российского потребителя, которому сейчас и не до бриллиантов вовсе… Эти "деятели культуры", которых не отменили там, потому что "вовремя предать, это же не предать", да? Но руку из российского кармана на всякий случай не вынимают", - сообщил он.

https://ria.ru/20221102/inoagenty-1828636836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей луговой, россия, госдума рф, политика, иноагенты