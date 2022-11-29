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В Госдуме предложили закрывать российские счета и бизнесы иноагентов - РИА Новости, 29.11.2022
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В Госдуме предложили закрывать российские счета и бизнесы иноагентов
В Госдуме предложили закрывать российские счета и бизнесы иноагентов - РИА Новости, 29.11.2022
В Госдуме предложили закрывать российские счета и бизнесы иноагентов
Депутат ГД от ЛДПР и замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой предложил закрывать счета и магазины иноагентов в РФ. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:19
2022-11-29T15:19
андрей луговой
россия
госдума рф
политика
иноагенты
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР и замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой предложил закрывать счета и магазины иноагентов в РФ."До тех пор, пока мы не закроем финансовое окно возможностей для иноагентов и прочих русофобов, они так и будут зарабатывать на России и в России. Я уже предлагал арестовывать их счета, закрыть лавочки всевозможных бутиков, спа и так далее", - сообщил Луговой РИА Новости.Парламентарий отметил, что некоторые бренды, принадлежащие гражданам, имеющим статус иноагента, работают в РФ. "С шиком, блеском продолжается дойка российского потребителя, которому сейчас и не до бриллиантов вовсе… Эти "деятели культуры", которых не отменили там, потому что "вовремя предать, это же не предать", да? Но руку из российского кармана на всякий случай не вынимают", - сообщил он.
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андрей луговой, россия, госдума рф, политика, иноагенты
Андрей Луговой, Россия, Госдума РФ, Политика, иноагенты
15:19 29.11.2022
 
В Госдуме предложили закрывать российские счета и бизнесы иноагентов

Депутат от ЛДПР Луговой предложил закрывать российские счета и бизнесы иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР и замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой предложил закрывать счета и магазины иноагентов в РФ.
"До тех пор, пока мы не закроем финансовое окно возможностей для иноагентов и прочих русофобов, они так и будут зарабатывать на России и в России. Я уже предлагал арестовывать их счета, закрыть лавочки всевозможных бутиков, спа и так далее", - сообщил Луговой РИА Новости.
Парламентарий отметил, что некоторые бренды, принадлежащие гражданам, имеющим статус иноагента, работают в РФ. "С шиком, блеском продолжается дойка российского потребителя, которому сейчас и не до бриллиантов вовсе… Эти "деятели культуры", которых не отменили там, потому что "вовремя предать, это же не предать", да? Но руку из российского кармана на всякий случай не вынимают", - сообщил он.
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