https://ria.ru/20221129/gorlovka-1835095231.html

В Горловке мирного жителя ранило при обстреле со стороны украинских войск

В Горловке мирного жителя ранило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 29.11.2022

В Горловке мирного жителя ранило при обстреле со стороны украинских войск

Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:53

2022-11-29T17:53

2022-11-29T19:40

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

иван приходько

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Никитовского района Горловки по адресу: улица Черняховского, 82", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Кроме того, мэр сообщил о повреждении здания школы по этой же улице.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, иван приходько, донбасс, донецкая народная республика