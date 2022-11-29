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В Горловке мирного жителя ранило при обстреле со стороны украинских войск
В Горловке мирного жителя ранило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 29.11.2022
В Горловке мирного жителя ранило при обстреле со стороны украинских войск
Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:53
2022-11-29T17:53
2022-11-29T19:40
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
иван приходько
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Никитовского района Горловки по адресу: улица Черняховского, 82", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Кроме того, мэр сообщил о повреждении здания школы по этой же улице.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецк, иван приходько, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Иван Приходько, Донбасс, Донецкая Народная Республика
17:53 29.11.2022 (обновлено: 19:40 29.11.2022)
В Горловке мирного жителя ранило при обстреле со стороны украинских войск
Мэр Приходько сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Горловки украинскими войсками