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Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере"
Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере" - РИА Новости, 29.11.2022
Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере"
Скончался Кларенс Гильярд, сообщает Variety. Актеру было 66 лет. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:09
2022-11-29T14:09
2022-11-29T14:09
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Скончался Кларенс Гильярд, сообщает Variety. Актеру было 66 лет.Его смерть подтвердил Невадский университет в Лас-Вегасе, в котором артист преподавал сценическое искусство."Профессор Гильярд был источником света и силы для всех, кто его окружал… Нам повезло быть его коллегами и студентами на протяжении стольких лет. Мы любим вас и будем очень скучать по вам, профессор", — заявила заведующая одной из кафедр Хизер Эддисон.Гильярд известен по роли напарника и лучшего друга главного героя в телесериале "Крутой Уокер". Шоу рассказывает о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера (Чак Норрис). Проект демонстрировался с 1993 по 2001 годы и был показан более чем в 100 странах мира.Гильярд также снимался в фильмах "Топ Ган" (1986) и "Крепкий орешек" (1988).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, чак норрис (карлос норрис), лас-вегас, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Чак Норрис (Карлос Норрис), Лас-Вегас, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере"
В 66 лет умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере"
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Скончался Кларенс Гильярд, сообщает
Variety. Актеру было 66 лет.
Его смерть подтвердил Невадский университет в Лас-Вегасе, в котором артист преподавал сценическое искусство.
"Профессор Гильярд был источником света и силы для всех, кто его окружал… Нам повезло быть его коллегами и студентами на протяжении стольких лет. Мы любим вас и будем очень скучать по вам, профессор", — заявила заведующая одной из кафедр Хизер Эддисон.
Гильярд известен по роли напарника и лучшего друга главного героя в телесериале "Крутой Уокер". Шоу рассказывает о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера (Чак Норрис). Проект демонстрировался с 1993 по 2001 годы и был показан более чем в 100 странах мира.
Гильярд также снимался в фильмах "Топ Ган" (1986) и "Крепкий орешек" (1988).