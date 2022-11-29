https://ria.ru/20221129/gilyard-1835018867.html

Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере"

Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере" - РИА Новости, 29.11.2022

Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере"

Скончался Кларенс Гильярд, сообщает Variety. Актеру было 66 лет. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:09

2022-11-29T14:09

2022-11-29T14:09

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Скончался Кларенс Гильярд, сообщает Variety. Актеру было 66 лет.Его смерть подтвердил Невадский университет в Лас-Вегасе, в котором артист преподавал сценическое искусство."Профессор Гильярд был источником света и силы для всех, кто его окружал… Нам повезло быть его коллегами и студентами на протяжении стольких лет. Мы любим вас и будем очень скучать по вам, профессор", — заявила заведующая одной из кафедр Хизер Эддисон.Гильярд известен по роли напарника и лучшего друга главного героя в телесериале "Крутой Уокер". Шоу рассказывает о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера (Чак Норрис). Проект демонстрировался с 1993 по 2001 годы и был показан более чем в 100 странах мира.Гильярд также снимался в фильмах "Топ Ган" (1986) и "Крепкий орешек" (1988).

https://ria.ru/20221129/semago-1834957192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, чак норрис (карлос норрис), лас-вегас, кино и сериалы, знаменитости, звезды