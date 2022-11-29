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Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере" - РИА Новости, 29.11.2022
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Культура
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Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере"
Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере" - РИА Новости, 29.11.2022
Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере"
Скончался Кларенс Гильярд, сообщает Variety. Актеру было 66 лет. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:09
2022-11-29T14:09
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Скончался Кларенс Гильярд, сообщает Variety. Актеру было 66 лет.Его смерть подтвердил Невадский университет в Лас-Вегасе, в котором артист преподавал сценическое искусство."Профессор Гильярд был источником света и силы для всех, кто его окружал… Нам повезло быть его коллегами и студентами на протяжении стольких лет. Мы любим вас и будем очень скучать по вам, профессор", — заявила заведующая одной из кафедр Хизер Эддисон.Гильярд известен по роли напарника и лучшего друга главного героя в телесериале "Крутой Уокер". Шоу рассказывает о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера (Чак Норрис). Проект демонстрировался с 1993 по 2001 годы и был показан более чем в 100 странах мира.Гильярд также снимался в фильмах "Топ Ган" (1986) и "Крепкий орешек" (1988).
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новости культуры, чак норрис (карлос норрис), лас-вегас, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Чак Норрис (Карлос Норрис), Лас-Вегас, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
14:09 29.11.2022
 
Умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере"

В 66 лет умер Кларенс Гильярд, сыгравший напарника главного героя в "Крутом Уокере"

© 20th Century Fox (1988)Кадр из фильма "Крепкий орешек"
Кадр из фильма Крепкий орешек
© 20th Century Fox (1988)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Скончался Кларенс Гильярд, сообщает Variety. Актеру было 66 лет.
Его смерть подтвердил Невадский университет в Лас-Вегасе, в котором артист преподавал сценическое искусство.
"Профессор Гильярд был источником света и силы для всех, кто его окружал… Нам повезло быть его коллегами и студентами на протяжении стольких лет. Мы любим вас и будем очень скучать по вам, профессор", — заявила заведующая одной из кафедр Хизер Эддисон.
Гильярд известен по роли напарника и лучшего друга главного героя в телесериале "Крутой Уокер". Шоу рассказывает о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера (Чак Норрис). Проект демонстрировался с 1993 по 2001 годы и был показан более чем в 100 странах мира.
Гильярд также снимался в фильмах "Топ Ган" (1986) и "Крепкий орешек" (1988).
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