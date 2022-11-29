Петр Бирюков поздравил газовиков со 157-летием газового хозяйства столицы
© Фото : "Мосгаз"Работник Мосгаза на газораспределительном пункте в Москве
© Фото : "Мосгаз"
Работник Мосгаза на газораспределительном пункте в Москве
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил московских газовиков со 157-летием газового хозяйства столицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня ваш коллектив из более чем 4,5 тысячи человек ежесекундно, ежеминутно трудится для того, чтобы в городе было комфортно, вместе решает серьезные задачи во благо развития Москвы. Сегодня АО "МОСГАЗ" – флагман отрасли в нашей стране. Благодаря вашему труду Москва обладает надежной системой газоснабжения, которая постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии", – цитируют Бирюкова в сообщении.
В сообщении указано, что датой основания газового хозяйства столицы считается 29 ноября 1865 года - день, когда три первых городских газопровода заполнили светильным газом - топливом, образующимся при накаливании угля.
"Сегодня система газоснабжения города – это около 8,9 тысячи километров газопроводов. На экологичном газовом топливе вырабатывается почти 100% энергетических ресурсов Москвы, в том числе все столичные ТЭЦ работают на газе. Более 1,8 миллиона семей ежедневно используют бытовой газ", - подчеркнули в сообщении.
В комплексе городского хозяйства также поздравили столичных газовиков и пожелали им крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.