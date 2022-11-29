https://ria.ru/20221129/gazoviki-1835058186.html

Петр Бирюков поздравил газовиков со 157-летием газового хозяйства столицы

Петр Бирюков поздравил газовиков со 157-летием газового хозяйства столицы - РИА Новости, 29.11.2022

Петр Бирюков поздравил газовиков со 157-летием газового хозяйства столицы

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил московских газовиков со 157-летием газового хозяйства столицы, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:03

2022-11-29T16:03

2022-11-29T16:03

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москва

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил московских газовиков со 157-летием газового хозяйства столицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня ваш коллектив из более чем 4,5 тысячи человек ежесекундно, ежеминутно трудится для того, чтобы в городе было комфортно, вместе решает серьезные задачи во благо развития Москвы. Сегодня АО "МОСГАЗ" – флагман отрасли в нашей стране. Благодаря вашему труду Москва обладает надежной системой газоснабжения, которая постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии", – цитируют Бирюкова в сообщении.В сообщении указано, что датой основания газового хозяйства столицы считается 29 ноября 1865 года - день, когда три первых городских газопровода заполнили светильным газом - топливом, образующимся при накаливании угля.В комплексе городского хозяйства также поздравили столичных газовиков и пожелали им крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

https://realty.ria.ru/20221101/mosgaz-1828338866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосгаз, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество