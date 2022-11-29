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В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой - РИА Новости, 29.11.2022
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В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой
В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой - РИА Новости, 29.11.2022
В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой
Газоснабжение Евросоюза не находится в зоне риска этой зимой, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:15
2022-11-29T19:27
в мире
кадри симсон
еврокомиссия
европарламент
природный газ
европа
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Газоснабжение Евросоюза не находится в зоне риска этой зимой, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Наши подземные хранилища газа полны, 93,9% сегодня утром. На основе этого я могу сказать, что мы находимся в безопасности этой зимой", - заявила она в профильном комитете Европарламента.
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в мире, кадри симсон, еврокомиссия, европарламент, природный газ, европа
В мире, Кадри Симсон, Еврокомиссия, Европарламент, Природный газ, Европа
19:15 29.11.2022 (обновлено: 19:27 29.11.2022)
 
В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой

Еврокомиссар по энергетике Симсон: газоснабжение ЕС не находится в зоне риска этой зимой

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Газоснабжение Евросоюза не находится в зоне риска этой зимой, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Наши подземные хранилища газа полны, 93,9% сегодня утром. На основе этого я могу сказать, что мы находимся в безопасности этой зимой", - заявила она в профильном комитете Европарламента.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 14:33
Цены на газ в Европе превысили 1280 долларов за тысячу кубов
 
В миреКадри СимсонЕврокомиссияЕвропарламентПриродный газЕвропа
 
 
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