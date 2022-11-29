https://ria.ru/20221129/gazosnabzhenie-1835118111.html

В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой

В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой - РИА Новости, 29.11.2022

В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой

Газоснабжение Евросоюза не находится в зоне риска этой зимой, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:15

2022-11-29T19:15

2022-11-29T19:27

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кадри симсон

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природный газ

европа

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Газоснабжение Евросоюза не находится в зоне риска этой зимой, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Наши подземные хранилища газа полны, 93,9% сегодня утром. На основе этого я могу сказать, что мы находимся в безопасности этой зимой", - заявила она в профильном комитете Европарламента.

https://ria.ru/20221122/gaz-1833366570.html

европа

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кадри симсон, еврокомиссия, европарламент, природный газ, европа