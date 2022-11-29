https://ria.ru/20221129/gazosnabzhenie-1835118111.html
В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой
В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой - РИА Новости, 29.11.2022
В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой
Газоснабжение Евросоюза не находится в зоне риска этой зимой, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:15
2022-11-29T19:15
2022-11-29T19:27
в мире
кадри симсон
еврокомиссия
европарламент
природный газ
европа
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Газоснабжение Евросоюза не находится в зоне риска этой зимой, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Наши подземные хранилища газа полны, 93,9% сегодня утром. На основе этого я могу сказать, что мы находимся в безопасности этой зимой", - заявила она в профильном комитете Европарламента.
https://ria.ru/20221122/gaz-1833366570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кадри симсон, еврокомиссия, европарламент, природный газ, европа
В мире, Кадри Симсон, Еврокомиссия, Европарламент, Природный газ, Европа
19:15 29.11.2022 (обновлено: 19:27 29.11.2022)
В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой
Еврокомиссар по энергетике Симсон: газоснабжение ЕС не находится в зоне риска этой зимой