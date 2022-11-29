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В ЕК рассказали о разногласиях по механизму ограничения цен на газ - РИА Новости, 29.11.2022
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В ЕК рассказали о разногласиях по механизму ограничения цен на газ
В ЕК рассказали о разногласиях по механизму ограничения цен на газ - РИА Новости, 29.11.2022
В ЕК рассказали о разногласиях по механизму ограничения цен на газ
Страны Евросоюза по-прежнему расходятся во мнениях относительно предложения Еврокомиссии о механизме ограничения всплесков цен на газ, сказала еврокомиссар по... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:12
2022-11-29T19:12
экономика
кадри симсон
европа
еврокомиссия
евросоюз
природный газ
в мире
цены
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза по-прежнему расходятся во мнениях относительно предложения Еврокомиссии о механизме ограничения всплесков цен на газ, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в профильном комитете Европарламента."Наши страны-члены по-прежнему расходятся во мнениях относительно этого предложения. Большинство стран поддерживают логику этого механизма, но у них есть вопросы по поводу уровня (условий - ред.) запуска, срока работы инструмента, финансовых продуктов, которые подпадут под его действие, а у других есть серьёзные опасения относительно рисков для финансовой стабильности и безопасности снабжения", - сообщила она.По словам Симсон, Еврокомиссия обсуждает со странами этот механизм.ЕК 22 ноября представила проект временного механизма корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо". Это предложение обсудили министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании 24 ноября и пока оно ими не согласовано.По задумке Еврокомиссии, механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.Когда механизм будет действовать, соответствующие сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования этого хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубов) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.Ещё до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финстабильности, поясняла ассоциация.Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее заявляла, что лимит в 275 евро и спред минимум в 58 евро, которые должны держаться в течение определённого количества дней для запуска механизма, сводят риски от его применения к минимуму.
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экономика, кадри симсон, европа, еврокомиссия, евросоюз, природный газ, в мире, цены
Экономика, Кадри Симсон, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, Природный газ, В мире, Цены
19:12 29.11.2022
 
В ЕК рассказали о разногласиях по механизму ограничения цен на газ

Еврокомиссар Симсон: страны ЕС расходятся во мнениях о механизме ограничения цен на газ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза по-прежнему расходятся во мнениях относительно предложения Еврокомиссии о механизме ограничения всплесков цен на газ, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в профильном комитете Европарламента.
"Наши страны-члены по-прежнему расходятся во мнениях относительно этого предложения. Большинство стран поддерживают логику этого механизма, но у них есть вопросы по поводу уровня (условий - ред.) запуска, срока работы инструмента, финансовых продуктов, которые подпадут под его действие, а у других есть серьёзные опасения относительно рисков для финансовой стабильности и безопасности снабжения", - сообщила она.
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По словам Симсон, Еврокомиссия обсуждает со странами этот механизм.
ЕК 22 ноября представила проект временного механизма корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо". Это предложение обсудили министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании 24 ноября и пока оно ими не согласовано.
По задумке Еврокомиссии, механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.
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Когда механизм будет действовать, соответствующие сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования этого хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубов) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.
Ещё до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финстабильности, поясняла ассоциация.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее заявляла, что лимит в 275 евро и спред минимум в 58 евро, которые должны держаться в течение определённого количества дней для запуска механизма, сводят риски от его применения к минимуму.
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