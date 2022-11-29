Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии отметили высокий риск нехватки газа зимой - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/gaz-1835045923.html
В Швейцарии отметили высокий риск нехватки газа зимой
В Швейцарии отметили высокий риск нехватки газа зимой - РИА Новости, 29.11.2022
В Швейцарии отметили высокий риск нехватки газа зимой
Риски нехватки газа этой зимой в Швейцарии по-прежнему реальны, снижение температуры на один градус означает экономию энергии на 10%, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:19
2022-11-29T15:19
экономика
владимир путин
россия
швейцария
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. Риски нехватки газа этой зимой в Швейцарии по-прежнему реальны, снижение температуры на один градус означает экономию энергии на 10%, говорится в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности."Нынешняя ситуация, безусловно, несколько улучшилась, но риски нехватки энергии остаются вполне реальными на эту зиму. Европа также сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении поставок газа зимой 2023/24 года", - сказано в документе.Организация уточняет, что обогрев дома на один градус меньше означает экономию энергии порядка 10%."Швейцарская газовая промышленность поддерживает призывы Федерального совета к энергосбережению и намерена внести свой вклад в это, предоставляя практические советы по сокращению ежедневного потребления газа", - приводятся в пресс-релизе слова директора ассоциации Дэниел Декуртан.Ранее Министерство экономики Швейцарии по итогам консультаций представило проект постановления на случай дефицита газа, который предусматривает ограничение температуры в помещениях до 20 градусов, в начале следующего года ведомство сообщит о целесообразности введения штрафов для нарушителей.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221128/gaz-1834793045.html
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
россия
швейцария
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, швейцария, европа
Экономика, Владимир Путин, Россия, Швейцария, Европа
15:19 29.11.2022
 
В Швейцарии отметили высокий риск нехватки газа зимой

Швейцарская ассоциация газовой промышленности отметила высокий риск нехватки газа зимой

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. Риски нехватки газа этой зимой в Швейцарии по-прежнему реальны, снижение температуры на один градус означает экономию энергии на 10%, говорится в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности.
"Нынешняя ситуация, безусловно, несколько улучшилась, но риски нехватки энергии остаются вполне реальными на эту зиму. Европа также сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении поставок газа зимой 2023/24 года", - сказано в документе.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 15:50
Грецию не устраивает предложение ЕК о потолке цены на газ, заявили власти
Организация уточняет, что обогрев дома на один градус меньше означает экономию энергии порядка 10%.
"Швейцарская газовая промышленность поддерживает призывы Федерального совета к энергосбережению и намерена внести свой вклад в это, предоставляя практические советы по сокращению ежедневного потребления газа", - приводятся в пресс-релизе слова директора ассоциации Дэниел Декуртан.
Ранее Министерство экономики Швейцарии по итогам консультаций представило проект постановления на случай дефицита газа, который предусматривает ограничение температуры в помещениях до 20 градусов, в начале следующего года ведомство сообщит о целесообразности введения штрафов для нарушителей.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 08:00
Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияШвейцарияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала