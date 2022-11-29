В Швейцарии отметили высокий риск нехватки газа зимой
Швейцарская ассоциация газовой промышленности отметила высокий риск нехватки газа зимой
Флаг Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. Риски нехватки газа этой зимой в Швейцарии по-прежнему реальны, снижение температуры на один градус означает экономию энергии на 10%, говорится в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности.
"Нынешняя ситуация, безусловно, несколько улучшилась, но риски нехватки энергии остаются вполне реальными на эту зиму. Европа также сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении поставок газа зимой 2023/24 года", - сказано в документе.
Организация уточняет, что обогрев дома на один градус меньше означает экономию энергии порядка 10%.
"Швейцарская газовая промышленность поддерживает призывы Федерального совета к энергосбережению и намерена внести свой вклад в это, предоставляя практические советы по сокращению ежедневного потребления газа", - приводятся в пресс-релизе слова директора ассоциации Дэниел Декуртан.
Ранее Министерство экономики Швейцарии по итогам консультаций представило проект постановления на случай дефицита газа, который предусматривает ограничение температуры в помещениях до 20 градусов, в начале следующего года ведомство сообщит о целесообразности введения штрафов для нарушителей.
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