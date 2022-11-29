https://ria.ru/20221129/gaz-1835045923.html

В Швейцарии отметили высокий риск нехватки газа зимой

В Швейцарии отметили высокий риск нехватки газа зимой - РИА Новости, 29.11.2022

В Швейцарии отметили высокий риск нехватки газа зимой

Риски нехватки газа этой зимой в Швейцарии по-прежнему реальны, снижение температуры на один градус означает экономию энергии на 10%, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:19

2022-11-29T15:19

2022-11-29T15:19

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владимир путин

россия

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европа

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ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. Риски нехватки газа этой зимой в Швейцарии по-прежнему реальны, снижение температуры на один градус означает экономию энергии на 10%, говорится в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности."Нынешняя ситуация, безусловно, несколько улучшилась, но риски нехватки энергии остаются вполне реальными на эту зиму. Европа также сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении поставок газа зимой 2023/24 года", - сказано в документе.Организация уточняет, что обогрев дома на один градус меньше означает экономию энергии порядка 10%."Швейцарская газовая промышленность поддерживает призывы Федерального совета к энергосбережению и намерена внести свой вклад в это, предоставляя практические советы по сокращению ежедневного потребления газа", - приводятся в пресс-релизе слова директора ассоциации Дэниел Декуртан.Ранее Министерство экономики Швейцарии по итогам консультаций представило проект постановления на случай дефицита газа, который предусматривает ограничение температуры в помещениях до 20 градусов, в начале следующего года ведомство сообщит о целесообразности введения штрафов для нарушителей.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221128/gaz-1834793045.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

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экономика, владимир путин, россия, швейцария, европа