https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html
Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай
Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай - РИА Новости, 29.11.2022
Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай
Поставки трубопроводного газа из России в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, поставки сжиженного природного газа (СПГ)... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:42
2022-11-29T10:42
2022-11-29T10:42
экономика
игорь сечин
китай
россия
западная сибирь
роснефть
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки трубопроводного газа из России в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, поставки сжиженного природного газа (СПГ) имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным, сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин."Объемы трубопроводных поставок газа из России в Китай уже в обозримом будущем превысят 100 миллиардов кубометров в год. При этом возможности российской ресурсной базы природного газа существенно превышают эти объемы. Речь идет как о запасах газа Западной Сибири, перенаправляемых с европейского направления, так и об обширной ресурсной базе на Востоке России", — сказал Сечин на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме."Не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа. Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок СПГ могут стать сопоставимыми с поставками в рамках трубопроводных проектов", — добавил он.
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китай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь сечин, китай, россия, западная сибирь, роснефть
Экономика, Игорь Сечин, Китай, Россия, Западная Сибирь, Роснефть
Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай
Сечин: поставки газа в Китай по трубе в перспективе превысят сто миллиардов кубов в год
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки трубопроводного газа из России в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, поставки сжиженного природного газа (СПГ) имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным, сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Объемы трубопроводных поставок газа из России в Китай уже в обозримом будущем превысят 100 миллиардов кубометров в год. При этом возможности российской ресурсной базы природного газа существенно превышают эти объемы. Речь идет как о запасах газа Западной Сибири, перенаправляемых с европейского направления, так и об обширной ресурсной базе на Востоке России", — сказал Сечин на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа. Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок СПГ могут стать сопоставимыми с поставками в рамках трубопроводных проектов", — добавил он.