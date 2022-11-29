https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html

Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай

Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай - РИА Новости, 29.11.2022

Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай

Поставки трубопроводного газа из России в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, поставки сжиженного природного газа (СПГ)... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:42

2022-11-29T10:42

2022-11-29T10:42

экономика

игорь сечин

китай

россия

западная сибирь

роснефть

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки трубопроводного газа из России в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, поставки сжиженного природного газа (СПГ) имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным, сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин."Объемы трубопроводных поставок газа из России в Китай уже в обозримом будущем превысят 100 миллиардов кубометров в год. При этом возможности российской ресурсной базы природного газа существенно превышают эти объемы. Речь идет как о запасах газа Западной Сибири, перенаправляемых с европейского направления, так и об обширной ресурсной базе на Востоке России", — сказал Сечин на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме."Не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа. Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок СПГ могут стать сопоставимыми с поставками в рамках трубопроводных проектов", — добавил он.

https://ria.ru/20221129/kooperatsiya-1834945665.html

китай

россия

западная сибирь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, игорь сечин, китай, россия, западная сибирь, роснефть