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Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай - РИА Новости, 29.11.2022
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Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай
Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай - РИА Новости, 29.11.2022
Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай
Поставки трубопроводного газа из России в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, поставки сжиженного природного газа (СПГ)... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:42
2022-11-29T10:42
экономика
игорь сечин
китай
россия
западная сибирь
роснефть
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки трубопроводного газа из России в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, поставки сжиженного природного газа (СПГ) имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным, сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин."Объемы трубопроводных поставок газа из России в Китай уже в обозримом будущем превысят 100 миллиардов кубометров в год. При этом возможности российской ресурсной базы природного газа существенно превышают эти объемы. Речь идет как о запасах газа Западной Сибири, перенаправляемых с европейского направления, так и об обширной ресурсной базе на Востоке России", — сказал Сечин на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме."Не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа. Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок СПГ могут стать сопоставимыми с поставками в рамках трубопроводных проектов", — добавил он.
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китай
россия
западная сибирь
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экономика, игорь сечин, китай, россия, западная сибирь, роснефть
Экономика, Игорь Сечин, Китай, Россия, Западная Сибирь, Роснефть
10:42 29.11.2022
 
Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай

Сечин: поставки газа в Китай по трубе в перспективе превысят сто миллиардов кубов в год

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки трубопроводного газа из России в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, поставки сжиженного природного газа (СПГ) имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным, сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Объемы трубопроводных поставок газа из России в Китай уже в обозримом будущем превысят 100 миллиардов кубометров в год. При этом возможности российской ресурсной базы природного газа существенно превышают эти объемы. Речь идет как о запасах газа Западной Сибири, перенаправляемых с европейского направления, так и об обширной ресурсной базе на Востоке России", — сказал Сечин на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа. Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок СПГ могут стать сопоставимыми с поставками в рамках трубопроводных проектов", — добавил он.
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ЭкономикаИгорь СечинКитайРоссияЗападная СибирьРоснефть
 
 
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