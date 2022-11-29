Рейтинг@Mail.ru
Во Франции опасаются, что потребление энергии зимой превысит ее выработку - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/frantsiya-1835075084.html
Во Франции опасаются, что потребление энергии зимой превысит ее выработку
Во Франции опасаются, что потребление энергии зимой превысит ее выработку - РИА Новости, 29.11.2022
Во Франции опасаются, что потребление энергии зимой превысит ее выработку
Уровень потребления энергии во Франции, который растет с наступлением холодной погоды, может превысить объем ее производства, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:38
2022-11-29T16:38
в мире
жкх
франция
европа
edf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151538/04/1515380476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcc38b07b4f02a00d2e3c80aedf6975c.jpg
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Уровень потребления энергии во Франции, который растет с наступлением холодной погоды, может превысить объем ее производства, сообщил официальный представитель правительства республики Оливье Веран, отметив, что французам необходимо придерживаться плана по сокращению энергопотребления на 10%."В течение уже нескольких месяцев Европа находится в сложной ситуации в плане энергетики. В предстоящие месяцы уровень потребления электроэнергии домохозяйствами и предприятиями вырастет в связи с похолоданием. Не исключено, что в этом году спрос на энергию будет превышать уровень ее производства - особенно в дни сильных похолоданий. Необходимо соблюдать меры плана "энергетической трезвости", ранее представленного правительством - в том числе снижать потребление на 10%", - сказал Веран на брифинге во вторник.Он отметил, что власти следят за тем, чтобы календарь перезапуска атомных энергоблоков, остановленных на ремонт, был соблюден.Веран также сообщил, что во Франции начал работу межминистерский кризисный центр по вопросам энергообеспечения.Ранее в ноябре французский национальный оператор электрических сетей RTE предупредил о возможном дефиците электроэнергии зимой в связи с тем, что не все остановленные атомные реакторы будут введены в эксплуатацию.RTE предупредил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы.На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.
https://ria.ru/20221128/frantsiya-1834895302.html
https://ria.ru/20221129/yarmarka-1834974606.html
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151538/04/1515380476_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9206b091a2cc217b86c27c131d83ce90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, франция, европа, edf
В мире, ЖКХ, Франция, Европа, EDF
16:38 29.11.2022
 
Во Франции опасаются, что потребление энергии зимой превысит ее выработку

Правительство Франции заявило, что потребление энергии зимой может превысить ее выработку

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходном переходе во время снегопада в Париже
Прохожие на пешеходном переходе во время снегопада в Париже - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в медиабанк
Прохожие на пешеходном переходе во время снегопада в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Уровень потребления энергии во Франции, который растет с наступлением холодной погоды, может превысить объем ее производства, сообщил официальный представитель правительства республики Оливье Веран, отметив, что французам необходимо придерживаться плана по сокращению энергопотребления на 10%.
"В течение уже нескольких месяцев Европа находится в сложной ситуации в плане энергетики. В предстоящие месяцы уровень потребления электроэнергии домохозяйствами и предприятиями вырастет в связи с похолоданием. Не исключено, что в этом году спрос на энергию будет превышать уровень ее производства - особенно в дни сильных похолоданий. Необходимо соблюдать меры плана "энергетической трезвости", ранее представленного правительством - в том числе снижать потребление на 10%", - сказал Веран на брифинге во вторник.
Вечерний Париж - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 22:43
Во Франции одним словом описали последствия конфликта на Украине для Европы
Он отметил, что власти следят за тем, чтобы календарь перезапуска атомных энергоблоков, остановленных на ремонт, был соблюден.
Веран также сообщил, что во Франции начал работу межминистерский кризисный центр по вопросам энергообеспечения.
Ранее в ноябре французский национальный оператор электрических сетей RTE предупредил о возможном дефиците электроэнергии зимой в связи с тем, что не все остановленные атомные реакторы будут введены в эксплуатацию.
RTE предупредил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы.
На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.
Жизнь стала дороже: продавцы в Париже о трудностях бизнеса из-за кризиса - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 12:22
"Жизнь стала дороже": продавцы в Париже о трудностях бизнеса из-за кризисаВ Париже открылась рождественская ярмарка. Традиционно она собирает тысячи покупателей. Продавцы стараются держать цены, хотя кризис уже дает о себе знать: сырье и продукты значительно подорожали. А с нового года производители ожидают повышения счетов за электроэнергию.
 
В миреЖКХФранцияЕвропаEDF
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала