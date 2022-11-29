https://ria.ru/20221129/frantsiya-1835075084.html
Во Франции опасаются, что потребление энергии зимой превысит ее выработку
Во Франции опасаются, что потребление энергии зимой превысит ее выработку - РИА Новости, 29.11.2022
Во Франции опасаются, что потребление энергии зимой превысит ее выработку
Уровень потребления энергии во Франции, который растет с наступлением холодной погоды, может превысить объем ее производства, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:38
2022-11-29T16:38
2022-11-29T16:38
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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Уровень потребления энергии во Франции, который растет с наступлением холодной погоды, может превысить объем ее производства, сообщил официальный представитель правительства республики Оливье Веран, отметив, что французам необходимо придерживаться плана по сокращению энергопотребления на 10%."В течение уже нескольких месяцев Европа находится в сложной ситуации в плане энергетики. В предстоящие месяцы уровень потребления электроэнергии домохозяйствами и предприятиями вырастет в связи с похолоданием. Не исключено, что в этом году спрос на энергию будет превышать уровень ее производства - особенно в дни сильных похолоданий. Необходимо соблюдать меры плана "энергетической трезвости", ранее представленного правительством - в том числе снижать потребление на 10%", - сказал Веран на брифинге во вторник.Он отметил, что власти следят за тем, чтобы календарь перезапуска атомных энергоблоков, остановленных на ремонт, был соблюден.Веран также сообщил, что во Франции начал работу межминистерский кризисный центр по вопросам энергообеспечения.Ранее в ноябре французский национальный оператор электрических сетей RTE предупредил о возможном дефиците электроэнергии зимой в связи с тем, что не все остановленные атомные реакторы будут введены в эксплуатацию.RTE предупредил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы.На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.
https://ria.ru/20221128/frantsiya-1834895302.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, жкх, франция, европа, edf
В мире, ЖКХ, Франция, Европа, EDF
Во Франции опасаются, что потребление энергии зимой превысит ее выработку
Правительство Франции заявило, что потребление энергии зимой может превысить ее выработку
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Уровень потребления энергии во Франции, который растет с наступлением холодной погоды, может превысить объем ее производства, сообщил официальный представитель правительства республики Оливье Веран, отметив, что французам необходимо придерживаться плана по сокращению энергопотребления на 10%.
"В течение уже нескольких месяцев Европа
находится в сложной ситуации в плане энергетики. В предстоящие месяцы уровень потребления электроэнергии домохозяйствами и предприятиями вырастет в связи с похолоданием. Не исключено, что в этом году спрос на энергию будет превышать уровень ее производства - особенно в дни сильных похолоданий. Необходимо соблюдать меры плана "энергетической трезвости", ранее представленного правительством - в том числе снижать потребление на 10%", - сказал Веран на брифинге во вторник.
Он отметил, что власти следят за тем, чтобы календарь перезапуска атомных энергоблоков, остановленных на ремонт, был соблюден.
Веран также сообщил, что во Франции начал работу межминистерский кризисный центр по вопросам энергообеспечения.
Ранее в ноябре французский национальный оператор электрических сетей RTE предупредил о возможном дефиците электроэнергии зимой в связи с тем, что не все остановленные атомные реакторы будут введены в эксплуатацию.
RTE предупредил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы.
На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF
обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.