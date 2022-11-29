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Около 90 финских компаний продолжают импорт из России, заявили на таможне - РИА Новости, 29.11.2022
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Около 90 финских компаний продолжают импорт из России, заявили на таможне
Около 90 финских компаний продолжают импорт из России, заявили на таможне - РИА Новости, 29.11.2022
Около 90 финских компаний продолжают импорт из России, заявили на таможне
Около 90 финских компаний продолжают импортировать товары из России, рассказал руководитель отдела таможенного контроля финской таможни Сами Ракшит. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:04
2022-11-29T12:04
экономика
россия
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — РИА Новости. Около 90 финских компаний продолжают импортировать товары из России, рассказал руководитель отдела таможенного контроля финской таможни Сами Ракшит.По предварительным данным таможни, стоимость финского импорта из России в сентябре составила 257 миллионов евро. По сравнению с сентябрем прошлого года импорт сократился на 66%."Трудно отделить только влияние санкций от реакции самих компаний на отказ или приостановку бизнеса. Конечно, санкции имеют большое влияние, потому что они настолько широкомасштабны, но поскольку снижение торговли с Россией настолько радикально, трудно сказать, какое влияние они окажут. В октябре, по оценкам таможни, около 90 финских компаний все еще импортировали товары из России", - сказал Ракшит в комментарии крупнейшей газете страны Helsingin sanomat.По предварительным статистическим данным таможенной службы за сентябрь, лидером импорта из России остаются никель и никелевые изделия, а также нефтепродукты.На таможне связали высокие объемы поставок никеля с приготовлениями российского "Норильского никеля" к остановке с начала 2023 года перевозок грузов финской государственной железнодорожной компании VR на российском направлении, а увеличение поставок нефти – со скорым вступлением в силу очередных ограничительных мер в феврале 2023 года.
https://ria.ru/20221128/gruzy-1834748770.html
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экономика, россия, финляндия
Экономика, Россия, Финляндия
12:04 29.11.2022
 
Около 90 финских компаний продолжают импорт из России, заявили на таможне

Сотрудник таможни Финляндии Ракшит: около 90 финских компаний продолжают импорт из России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — РИА Новости. Около 90 финских компаний продолжают импортировать товары из России, рассказал руководитель отдела таможенного контроля финской таможни Сами Ракшит.
По предварительным данным таможни, стоимость финского импорта из России в сентябре составила 257 миллионов евро. По сравнению с сентябрем прошлого года импорт сократился на 66%.
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"Трудно отделить только влияние санкций от реакции самих компаний на отказ или приостановку бизнеса. Конечно, санкции имеют большое влияние, потому что они настолько широкомасштабны, но поскольку снижение торговли с Россией настолько радикально, трудно сказать, какое влияние они окажут. В октябре, по оценкам таможни, около 90 финских компаний все еще импортировали товары из России", - сказал Ракшит в комментарии крупнейшей газете страны Helsingin sanomat.
По предварительным статистическим данным таможенной службы за сентябрь, лидером импорта из России остаются никель и никелевые изделия, а также нефтепродукты.
На таможне связали высокие объемы поставок никеля с приготовлениями российского "Норильского никеля" к остановке с начала 2023 года перевозок грузов финской государственной железнодорожной компании VR на российском направлении, а увеличение поставок нефти – со скорым вступлением в силу очередных ограничительных мер в феврале 2023 года.
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