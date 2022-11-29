18:13 29.11.2022 (обновлено: 19:21 29.11.2022)
В Твери отменили съемку фильма после эпизода с техникой с флагами Украины
В Твери отменили съемку фильма о спецоперации после эпизода с техникой с флагами Украины
© Фото очевидцаВоенная техника с флагами Украины в Твери
© Фото очевидца
Военная техника с флагами Украины в Твери
РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. В Твери отменили съемку фильма о спецоперации после эпизода с появлением военной техники с флагами Украины на улицах города, рассказали журналистам в правительстве региона.
На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, вызвавшее общественный резонанс. Очевидцы запечатлели движение колонны военной техники с украинскими флагами в Твери.
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Позже местная администрация объяснила, что в центральном районе города проходят съемки художественного фильма о специальной военной операции. Однако после комментариев местных властей скандал вокруг ситуации так и не утих. Тогда администрация решила отменить съемки киноленты.
В свою очередь, губернатор региона Игорь Руденя назвал данное решение правильным.
"Считаю, что при принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать. И то, что на улицах Твери появляется военная техника с флагами иностранного государства, недопустимо", — цитирует слова Рудени пресс-служба правительства региона.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.