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Северный Рейн-Вестфалия объявил чрезвычайное положение из-за энергокризиса - РИА Новости, 29.11.2022
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Северный Рейн-Вестфалия объявил чрезвычайное положение из-за энергокризиса
Северный Рейн-Вестфалия объявил чрезвычайное положение из-за энергокризиса - РИА Новости, 29.11.2022
Северный Рейн-Вестфалия объявил чрезвычайное положение из-за энергокризиса
Немецкая федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия объявила чрезвычайное финансовое положение из-за энергетического кризиса, сообщил немецкий новостной портал... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:40
2022-11-29T22:40
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Немецкая федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия объявила чрезвычайное финансовое положение из-за энергетического кризиса, сообщил немецкий новостной портал WDR."Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия планируют взять на себя новые долговые обязательства в размере 5 миллиардов евро для борьбы с энергетическим кризисом, но из-за так называемого "долгового тормоза" это невозможно, в этой связи они объявили чрезвычайное финансовое положение", - отмечает издание.Уточняется, что для того, чтобы иметь возможность взять на себя новый долг, власти земли будут ссылаться на "исключительную чрезвычайную ситуацию", вызванную последствиями конфликта на Украине. По данным издания, министр финансов федеральной земли Маркус Оптендренк хотел увеличить пакет помощи для борьбы с энергетическим кризисом, направив на эти цели 3,5 миллиарда евро уже взятых, но еще не потраченных кредитов из госфонда, запланированных на поддержку в связи с коронавирусом.Однако аудиторы заявили, что перераспределение кредитов считают "неконституционным". Оно нарушило бы требование о том, что средства должны расходоваться только на те цели, на которые были взяты. В этой связи должен быть создан новый фонд спасения.Власти земли оправдывают планы взять новые долги для борьбы с энергокризисом крайне слабым экономическим развитием федеральной земли."Мы находимся в рецессии, которая продлится до 2023 года", - пояснил министр финансов земли.По его словам, Северный Рейн-Вестфалия особенно страдает от роста стоимости энергии, поскольку многие энергоемкие отрасли промышленности расположены именно в этой земле.Ранее мюнхенский институт экономических исследований Ifo оценил динамику экономического роста в Северном Рейне-Вестфалии в третьем квартале как худшую в сравнении с другими землями - показатель составил минус 2,8%.
https://ria.ru/20221127/evropa-1834565890.html
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цены на нефть, северный рейн-вестфалия, украина
Цены на нефть, Северный Рейн-Вестфалия, Украина
22:40 29.11.2022
 
Северный Рейн-Вестфалия объявил чрезвычайное положение из-за энергокризиса

Немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия объявила чрезвычайное положение из-за энергокризиса

CC BY 2.0 / dronepicr / Köln Hochwasser ReflektionenГермания, земля Северный Рейн-Вестфалия
Германия, земля Северный Рейн-Вестфалия - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
CC BY 2.0 / dronepicr / Köln Hochwasser Reflektionen
Германия, земля Северный Рейн-Вестфалия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Немецкая федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия объявила чрезвычайное финансовое положение из-за энергетического кризиса, сообщил немецкий новостной портал WDR.
"Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия планируют взять на себя новые долговые обязательства в размере 5 миллиардов евро для борьбы с энергетическим кризисом, но из-за так называемого "долгового тормоза" это невозможно, в этой связи они объявили чрезвычайное финансовое положение", - отмечает издание.
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Уточняется, что для того, чтобы иметь возможность взять на себя новый долг, власти земли будут ссылаться на "исключительную чрезвычайную ситуацию", вызванную последствиями конфликта на Украине. По данным издания, министр финансов федеральной земли Маркус Оптендренк хотел увеличить пакет помощи для борьбы с энергетическим кризисом, направив на эти цели 3,5 миллиарда евро уже взятых, но еще не потраченных кредитов из госфонда, запланированных на поддержку в связи с коронавирусом.
Однако аудиторы заявили, что перераспределение кредитов считают "неконституционным". Оно нарушило бы требование о том, что средства должны расходоваться только на те цели, на которые были взяты. В этой связи должен быть создан новый фонд спасения.
Власти земли оправдывают планы взять новые долги для борьбы с энергокризисом крайне слабым экономическим развитием федеральной земли.
"Мы находимся в рецессии, которая продлится до 2023 года", - пояснил министр финансов земли.
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По его словам, Северный Рейн-Вестфалия особенно страдает от роста стоимости энергии, поскольку многие энергоемкие отрасли промышленности расположены именно в этой земле.
Ранее мюнхенский институт экономических исследований Ifo оценил динамику экономического роста в Северном Рейне-Вестфалии в третьем квартале как худшую в сравнении с другими землями - показатель составил минус 2,8%.
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