https://ria.ru/20221129/ekonomika-1834984679.html

Товарооборот Татарстана и Азербайджана вырос в два раза

Товарооборот Татарстана и Азербайджана вырос в два раза - РИА Новости, 29.11.2022

Товарооборот Татарстана и Азербайджана вырос в два раза

Товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном в первом полугодии 2022 года вырос более чем в два раза и составил 60 миллионов долларов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:40

2022-11-29T12:40

2022-11-29T12:40

республика татарстан

ильхам алиев

казань

россия

азербайджан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном в первом полугодии 2022 года вырос более чем в два раза и составил 60 миллионов долларов, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Минниханов находится с рабочей поездкой в Азербайджане. В программе пребывания: участие в татарстано-азербайджанском деловом форуме, встречи с официальными и деловыми кругами и соотечественниками."По итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот превысил 70 миллионов долларов. За первое полугодие 2022 года наблюдается рост более чем в два раза - 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Минниханов напомнил, что между Татарстаном и Азербайджаном действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, создана межправительственная комиссия."Нам следует активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна", - сказал глава Татарстана.Он добавил, что такие направления как энергетика, автомобилестроение, нефтехимия, газомоторное топливо являются перспективными направлениями в части сотрудничества.Минниханов проинформировал, что по поручению президента РФ он возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и пригласил представителя Азербайджана принять участие в работе группы. Он пригласил делегацию Азербайджана на международный экономический саммит "Россия - исламский мир: KazanSummit", который пройдет в Казани в мае 2023 года.

https://ria.ru/20221128/tatarstan-1834830553.html

https://ria.ru/20221128/aurus-1834660169.html

казань

россия

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ильхам алиев, казань, россия, азербайджан, рустам минниханов