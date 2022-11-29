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На Ямале в 2023 году приведут в порядок 175 километров региональных дорог - РИА Новости, 29.11.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221129/dorogi-1834954594.html
На Ямале в 2023 году приведут в порядок 175 километров региональных дорог
На Ямале в 2023 году приведут в порядок 175 километров региональных дорог - РИА Новости, 29.11.2022
На Ямале в 2023 году приведут в порядок 175 километров региональных дорог
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в следующем году отремонтируют 175 километров региональных дорог, сообщает пресс-служба губернатора округа. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:16
2022-11-29T11:16
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
губкинский
надым
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в следующем году отремонтируют 175 километров региональных дорог, сообщает пресс-служба губернатора округа."Несмотря на санкционные ограничения, объемы дорожных работ в регионе не снизятся. В 2023 году на региональной сети дорог 175 километров приведут в соответствие нормативным требованиям. Дорожники уже сейчас готовят материально-техническую базу к предстоящему сезону: обслуживают технику и оборудование, закупают строительные материалы, разрабатывают производственные планы", - говорится в сообщении.Самые большие объемы работ по ремонту и реконструкции запланированы на дороге от границы округа до города Губкинский, здесь дорожники отремонтируют 41 километр полотна и завершат устройство пяти площадок для отдыха автомобилистов. Будет также полностью отремонтировано 7 километров дороги в объезд Губкинского, на протяжении трех километров здесь установятосвещение. На одном из самых сложных участков дороги Пуровск – Коротчаево запланировано привести в порядок 31 километр полотна, там будет установлен пункт весогабаритного контроля.По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, существенно увеличены объемы ремонта на дороге Надым – Салехард: на 32-километровом участке в щебеночном покрытии ремонт будет выполнен по технологии ресайклинг, также отремонтируют пять километров асфальтобетонного покрытия. Более 70 километров дорог будет отремонтировано в ямальских муниципалитетах, в том числе в 14,3 километра в Новом Уренгое, 11,3 километра - в Пуровском районе, 8,35 километра - в Надымскомрайоне, 7,2 километра - в Шурышкарском районе."Мы не можем говорить о безопасности автомобилистов и пешеходов без соблюдения высоких требований к качеству проезжей части. Наша задача – повысить безопасность и качество ямальских дорог. Работы много, но положительные изменения уже видны", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светланы Гиллих.
https://ria.ru/20220506/dorogi-1787252549.html
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дмитрий артюхов, ямал, губкинский, надым
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Губкинский, Надым
11:16 29.11.2022
 

На Ямале в 2023 году приведут в порядок 175 километров региональных дорог

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в следующем году отремонтируют 175 километров региональных дорог, сообщает пресс-служба губернатора округа.
"Несмотря на санкционные ограничения, объемы дорожных работ в регионе не снизятся. В 2023 году на региональной сети дорог 175 километров приведут в соответствие нормативным требованиям. Дорожники уже сейчас готовят материально-техническую базу к предстоящему сезону: обслуживают технику и оборудование, закупают строительные материалы, разрабатывают производственные планы", - говорится в сообщении.
Самые большие объемы работ по ремонту и реконструкции запланированы на дороге от границы округа до города Губкинский, здесь дорожники отремонтируют 41 километр полотна и завершат устройство пяти площадок для отдыха автомобилистов. Будет также полностью отремонтировано 7 километров дороги в объезд Губкинского, на протяжении трех километров здесь установятосвещение. На одном из самых сложных участков дороги Пуровск – Коротчаево запланировано привести в порядок 31 километр полотна, там будет установлен пункт весогабаритного контроля.
По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, существенно увеличены объемы ремонта на дороге НадымСалехард: на 32-километровом участке в щебеночном покрытии ремонт будет выполнен по технологии ресайклинг, также отремонтируют пять километров асфальтобетонного покрытия. Более 70 километров дорог будет отремонтировано в ямальских муниципалитетах, в том числе в 14,3 километра в Новом Уренгое, 11,3 километра - в Пуровском районе, 8,35 километра - в Надымскомрайоне, 7,2 километра - в Шурышкарском районе.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 16:32Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал довел использование новых технологий в дорожном нацпроекте до 100%
"Мы не можем говорить о безопасности автомобилистов и пешеходов без соблюдения высоких требований к качеству проезжей части. Наша задача – повысить безопасность и качество ямальских дорог. Работы много, но положительные изменения уже видны", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светланы Гиллих.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалГубкинскийНадым
 
 
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