https://ria.ru/20221129/dorogi-1834954594.html

На Ямале в 2023 году приведут в порядок 175 километров региональных дорог

На Ямале в 2023 году приведут в порядок 175 километров региональных дорог - РИА Новости, 29.11.2022

На Ямале в 2023 году приведут в порядок 175 километров региональных дорог

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в следующем году отремонтируют 175 километров региональных дорог, сообщает пресс-служба губернатора округа. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:16

2022-11-29T11:16

2022-11-29T11:16

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

губкинский

надым

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в следующем году отремонтируют 175 километров региональных дорог, сообщает пресс-служба губернатора округа."Несмотря на санкционные ограничения, объемы дорожных работ в регионе не снизятся. В 2023 году на региональной сети дорог 175 километров приведут в соответствие нормативным требованиям. Дорожники уже сейчас готовят материально-техническую базу к предстоящему сезону: обслуживают технику и оборудование, закупают строительные материалы, разрабатывают производственные планы", - говорится в сообщении.Самые большие объемы работ по ремонту и реконструкции запланированы на дороге от границы округа до города Губкинский, здесь дорожники отремонтируют 41 километр полотна и завершат устройство пяти площадок для отдыха автомобилистов. Будет также полностью отремонтировано 7 километров дороги в объезд Губкинского, на протяжении трех километров здесь установятосвещение. На одном из самых сложных участков дороги Пуровск – Коротчаево запланировано привести в порядок 31 километр полотна, там будет установлен пункт весогабаритного контроля.По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, существенно увеличены объемы ремонта на дороге Надым – Салехард: на 32-километровом участке в щебеночном покрытии ремонт будет выполнен по технологии ресайклинг, также отремонтируют пять километров асфальтобетонного покрытия. Более 70 километров дорог будет отремонтировано в ямальских муниципалитетах, в том числе в 14,3 километра в Новом Уренгое, 11,3 километра - в Пуровском районе, 8,35 километра - в Надымскомрайоне, 7,2 километра - в Шурышкарском районе."Мы не можем говорить о безопасности автомобилистов и пешеходов без соблюдения высоких требований к качеству проезжей части. Наша задача – повысить безопасность и качество ямальских дорог. Работы много, но положительные изменения уже видны", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светланы Гиллих.

https://ria.ru/20220506/dorogi-1787252549.html

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губкинский

надым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, ямал, губкинский, надым