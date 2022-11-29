https://ria.ru/20221129/donbass-1835033381.html

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР - РИА Новости, 29.11.2022

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:33

2022-11-29T14:33

2022-11-29T14:33

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Минеральное - при проведении работ между населенными пунктами Минеральное и Ясиноватая пострадал сотрудник ГУП ДНР "Углетелеком" - мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

донецкая народная республика

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая