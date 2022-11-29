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Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР - РИА Новости, 29.11.2022
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:33
2022-11-29T14:33
2022-11-29T14:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Минеральное - при проведении работ между населенными пунктами Минеральное и Ясиноватая пострадал сотрудник ГУП ДНР "Углетелеком" - мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР
Представительство ДНР сообщило о ранении мужчины при обстреле ВСУ Минерального