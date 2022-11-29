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Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/donbass-1835033381.html
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР - РИА Новости, 29.11.2022
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:33
2022-11-29T14:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Минеральное - при проведении работ между населенными пунктами Минеральное и Ясиноватая пострадал сотрудник ГУП ДНР "Углетелеком" - мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая
14:33 29.11.2022
 
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в ДНР

Представительство ДНР сообщило о ранении мужчины при обстреле ВСУ Минерального

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Минерального в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Минеральное - при проведении работ между населенными пунктами Минеральное и Ясиноватая пострадал сотрудник ГУП ДНР "Углетелеком" - мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 ноября, 15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватая
 
 
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