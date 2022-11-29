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Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку, Яковлевке и Ясиноватой 15 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:28
2022-11-29T12:28
2022-11-29T12:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Яковлевке и Ясиноватой 15 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.05 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.35 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.30 по Ясиноватой - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Яковлевке и Ясиноватой 15 снарядов