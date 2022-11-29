https://ria.ru/20221129/dogovor-1835080029.html
Рябков назвал договор о СНВ по-прежнему эффективным
Рябков назвал договор о СНВ по-прежнему эффективным - РИА Новости, 29.11.2022
Рябков назвал договор о СНВ по-прежнему эффективным
Россия привержена ДСНВ, он по-прежнему работает, и перенос встречи двусторонней консультативной комиссии его не нарушает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:46
2022-11-29T16:46
2022-11-29T17:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия привержена ДСНВ, он по-прежнему работает, и перенос встречи двусторонней консультативной комиссии его не нарушает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Договор является эффективным, потому что все остальные механизмы работают. Мы приостановили инспекционную деятельность прежде всего в контексте ковида, по взаимной договоренности. Процедура это допускает", - сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде им. Горчакова."Что касается заседания двусторонней консультативной комиссии, то есть по Договору возможность оформить такую договоренность (о переносе - ред.)", - добавил замминистра.Он напомнил, что причина переноса "в большей мере политическая, чем техническая"."Но мы действуем сугубо и исключительно в рамках, предписанных Договором. Нарушения Договора нет, его быть не может, потому что мы Договору привержены. Это важный инструмент, работающий на нашу безопасность, и как мы рассчитываем, США так же относятся к этому документу. Здесь необходимы, я думаю, в дальнейшем шаги, которые позволяли бы нерешенные проблемы устранить, в том числе (проблему - ред.) засчета", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20221129/dsnv-1835044643.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Россия
16:46 29.11.2022 (обновлено: 17:30 29.11.2022)
Рябков назвал договор о СНВ по-прежнему эффективным
Рябков назвал договор о СНВ по-прежнему эффективным, несмотря на отсутствие инспекции
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия привержена ДСНВ, он по-прежнему работает, и перенос встречи двусторонней консультативной комиссии его не нарушает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Договор является эффективным, потому что все остальные механизмы работают. Мы приостановили инспекционную деятельность прежде всего в контексте ковида, по взаимной договоренности. Процедура это допускает", - сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде им. Горчакова.
"Что касается заседания двусторонней консультативной комиссии, то есть по Договору возможность оформить такую договоренность (о переносе - ред.)", - добавил замминистра.
Он напомнил, что причина переноса "в большей мере политическая, чем техническая".
"Но мы действуем сугубо и исключительно в рамках, предписанных Договором. Нарушения Договора нет, его быть не может, потому что мы Договору привержены. Это важный инструмент, работающий на нашу безопасность, и как мы рассчитываем, США
так же относятся к этому документу. Здесь необходимы, я думаю, в дальнейшем шаги, которые позволяли бы нерешенные проблемы устранить, в том числе (проблему - ред.) засчета", - отметил замминистра.