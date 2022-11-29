https://ria.ru/20221129/dogovor-1835080029.html

Рябков назвал договор о СНВ по-прежнему эффективным

Рябков назвал договор о СНВ по-прежнему эффективным - РИА Новости, 29.11.2022

Рябков назвал договор о СНВ по-прежнему эффективным

Россия привержена ДСНВ, он по-прежнему работает, и перенос встречи двусторонней консультативной комиссии его не нарушает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:46

2022-11-29T16:46

2022-11-29T17:30

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия привержена ДСНВ, он по-прежнему работает, и перенос встречи двусторонней консультативной комиссии его не нарушает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Договор является эффективным, потому что все остальные механизмы работают. Мы приостановили инспекционную деятельность прежде всего в контексте ковида, по взаимной договоренности. Процедура это допускает", - сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде им. Горчакова."Что касается заседания двусторонней консультативной комиссии, то есть по Договору возможность оформить такую договоренность (о переносе - ред.)", - добавил замминистра.Он напомнил, что причина переноса "в большей мере политическая, чем техническая"."Но мы действуем сугубо и исключительно в рамках, предписанных Договором. Нарушения Договора нет, его быть не может, потому что мы Договору привержены. Это важный инструмент, работающий на нашу безопасность, и как мы рассчитываем, США так же относятся к этому документу. Здесь необходимы, я думаю, в дальнейшем шаги, которые позволяли бы нерешенные проблемы устранить, в том числе (проблему - ред.) засчета", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20221129/dsnv-1835044643.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия