https://ria.ru/20221129/dogovor-1834887040.html
Ефимов: город заключил договор о развитии бывшей промзоны "Автомоторная"
Ефимов: город заключил договор о развитии бывшей промзоны "Автомоторная" - РИА Новости, 29.11.2022
Ефимов: город заключил договор о развитии бывшей промзоны "Автомоторная"
Столичные власти на аукционе выбрали инвестора, с которым заключили договор о реорганизации участка бывшей промзоны "Автомоторная", инвестиции в проект – 200... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T07:11
2022-11-29T07:11
2022-11-29T07:11
экономика
жилье
владимир ефимов (правительство москвы)
мария литинецкая
москва
mr group
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Столичные власти на аукционе выбрали инвестора, с которым заключили договор о реорганизации участка бывшей промзоны "Автомоторная", инвестиции в проект – 200 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.На преобразуемой территории в Головинском районе столицы будут построены 1,2 миллиона квадратных метров жилья, а также объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Также, согласно договору, застройщик должен возвести на участке высокотехнологичные предприятия площадью свыше 500 тысяч квадратных метров. Все эти объекты должны дать городу около 10 тысяч рабочих мест.Помимо этого, на территории будут разбиты парки, скверы и аллеи общей площадью более восьми гектаров. Они войдут в ансамбль, который сегодня формируется парком вокруг усадьбы "Михалково" и набережной реки Лихоборка."Комплексное развитие территорий – это стандарты будущего современных мегаполисов. Такие проекты жилой застройки важны для города, так как подразумевают всесторонний подход к формированию комфортной современной среды проживания, созданию рабочих мест и инновационных общественных пространств. Покупателям квартир и жителям города сегодня нужны не просто квадратные метры, а интересная, удобная, безопасная окружающая его жилье среда. Проекты КРТ – это новые микрорайоны, мини-города, реализованные со своей транспортной и социальной инфраструктурой и максимально органично интегрированные в имеющуюся городскую застройку", – прокомментировала генеральный директор MR Group Мария Литинецкая, добавив, что "Е-Девелопмент" уже занимается разработкой проекта планировки территории.
https://ria.ru/20221128/reorganizatsiya-1834362952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жилье, владимир ефимов (правительство москвы) , мария литинецкая, москва, mr group
Экономика, Жилье, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Мария Литинецкая, Москва, MR Group
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Столичные власти на аукционе выбрали инвестора, с которым заключили договор о реорганизации участка бывшей промзоны "Автомоторная", инвестиции в проект – 200 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Московская компания "Е-Девелопмент", входящая в MR Group, победила в аукционе на право провести редевелопмент самого большого участка, который входит в программу комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Его площадь составляет 77 гектаров, сейчас их занимают склады, автомастерские и прекратившие свою деятельность предприятия. В преобразование участка бывшей промзоны "Автомоторная" инвестор вложит 200 миллиардов рублей, бюджетный эффект от реализации проекта оценивается в 4,4 миллиарда рублей в год", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
На преобразуемой территории в Головинском районе столицы будут построены 1,2 миллиона квадратных метров жилья, а также объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Также, согласно договору, застройщик должен возвести на участке высокотехнологичные предприятия площадью свыше 500 тысяч квадратных метров. Все эти объекты должны дать городу около 10 тысяч рабочих мест.
Помимо этого, на территории будут разбиты парки, скверы и аллеи общей площадью более восьми гектаров. Они войдут в ансамбль, который сегодня формируется парком вокруг усадьбы "Михалково" и набережной реки Лихоборка.
"Комплексное развитие территорий – это стандарты будущего современных мегаполисов. Такие проекты жилой застройки важны для города, так как подразумевают всесторонний подход к формированию комфортной современной среды проживания, созданию рабочих мест и инновационных общественных пространств. Покупателям квартир и жителям города сегодня нужны не просто квадратные метры, а интересная, удобная, безопасная окружающая его жилье среда. Проекты КРТ – это новые микрорайоны, мини-города, реализованные со своей транспортной и социальной инфраструктурой и максимально органично интегрированные в имеющуюся городскую застройку", – прокомментировала генеральный директор MR Group Мария Литинецкая
, добавив, что "Е-Девелопмент" уже занимается разработкой проекта планировки территории.