https://ria.ru/20221129/dnr-1835088848.html

ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский

ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский - РИА Новости, 29.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:29

2022-11-29T17:29

2022-11-29T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецкая народная республика

сцкк

нато

донецк

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 15.20 мск украинские войска выпустили по Майорску три мины калибром 120 миллиметров, а в 16.10 мск по Гольмовскому - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.30, 15.45 и 16.00 мск украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

гольмовский

донецкая народная республика

донецк

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк, нато, донецк