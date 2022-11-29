ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский
Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 15.20 мск украинские войска выпустили по Майорску три мины калибром 120 миллиметров, а в 16.10 мск по Гольмовскому - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 15.30, 15.45 и 16.00 мск украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.