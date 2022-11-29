https://ria.ru/20221129/covid-1835134627.html

Тюменская область продлила ограничения по COVID-19

Тюменская область продлила ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022

Тюменская область продлила ограничения по COVID-19

Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 января 2023 года, сообщает информационный центр... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:11

2022-11-29T21:11

2022-11-29T21:11

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 января 2023 года, сообщает информационный центр регионального правительства.Решение о продлении ограничений принято во вторник на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки."Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 января 2023 года", – следует из сообщения информцентра.По информации оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в регионе за минувшие сутки выявлено 56 новых случаев заболевания коронавируса, под медицинским наблюдением находятся 1043 человека. В стационарах для лечения коронавирусных больных развернуто десять коек, две из них свободны.Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что в регионе сохраняется высокий уровень тестирования на коронавирус, при вирусологических исследованиях установлено, что в структуре положительных находок более чем 95 процентов составляет "Омикрон", штамм коронавируса "Цербер" не выявлялся. Тогда же отмечалось, что в регионе растет количество заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах, "за последнюю неделю увеличилось на 39% количество госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп, 74% их них - дети".

https://ria.ru/20221129/virusy-1834962376.html

https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827713478.html

тюменская область

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общество, здоровье - общество, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)