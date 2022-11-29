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Тюменская область продлила ограничения по COVID-19
Тюменская область продлила ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022
Тюменская область продлила ограничения по COVID-19
Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 января 2023 года, сообщает информационный центр... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:11
2022-11-29T21:11
2022-11-29T21:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 января 2023 года, сообщает информационный центр регионального правительства.Решение о продлении ограничений принято во вторник на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки."Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 января 2023 года", – следует из сообщения информцентра.По информации оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в регионе за минувшие сутки выявлено 56 новых случаев заболевания коронавируса, под медицинским наблюдением находятся 1043 человека. В стационарах для лечения коронавирусных больных развернуто десять коек, две из них свободны.Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что в регионе сохраняется высокий уровень тестирования на коронавирус, при вирусологических исследованиях установлено, что в структуре положительных находок более чем 95 процентов составляет "Омикрон", штамм коронавируса "Цербер" не выявлялся. Тогда же отмечалось, что в регионе растет количество заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах, "за последнюю неделю увеличилось на 39% количество госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп, 74% их них - дети".
https://ria.ru/20221129/virusy-1834962376.html
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общество, здоровье - общество, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Тюменская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Тюменская область продлила ограничения по COVID-19
Тюменская область продлила ограничения по COVID-19 до 1 января 2023 года