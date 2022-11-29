https://ria.ru/20221129/byudzhet-1835096121.html

Владимиров: бюджет Ставрополья сохранит социальную направленность

Владимиров: бюджет Ставрополья сохранит социальную направленность - РИА Новости, 29.11.2022

Владимиров: бюджет Ставрополья сохранит социальную направленность

Принятый в Ставрополье бюджет на 2023 год и на плановый период до 2025 года включительно останется социально ориентированным и главным инструментом... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:56

2022-11-29T17:56

2022-11-29T17:56

ставропольский край

экономика

россия

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СТАВРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Принятый в Ставрополье бюджет на 2023 год и на плановый период до 2025 года включительно останется социально ориентированным и главным инструментом экономического развития края, сообщил глава региона Владимир Владимиров."Бюджет на следующий год является инструментом и социального, и экономического развития Ставрополья. Его приоритетами являются одновременно поддержка военнослужащих-участников специальной военной операции и их семей, выполнение социальных обязательств перед всеми жителями края, а также развитие инфраструктуры, важной для социальной сферы и роста экономики. Сегодня мы уже ведем подготовку к реализации всех этих программ в новом году", – сказал Владимиров.По словам представителя управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья, в приоритете, как и в предыдущие годы социальные статьи расходов.Он добавил, что более 35 миллиардов рублей направят на развитие образования. Почти 29 миллиардов будут направлены на сферу здравоохранения. Кроме того, в 2023 году продолжится работа в рамках национальных проектов. На это в бюджете предусмотрены 16,6 миллиарда рублей.Продолжится исполнение поручения президента России об увеличении минимального размера оплаты труда. Так, на увеличение зарплат бюджетников в 2023 году предусмотрены 4,7 миллиарда рублей. Дорожный фонд в будущем году превысит 13,3 миллиарда рублей. Более четырех миллиардов рублей планируется направить на поддержку аграрного сектора региона, сообщили в управлении.

https://ria.ru/20221107/investitsii-1829722615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия