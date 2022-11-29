Рейтинг@Mail.ru
Владимиров: бюджет Ставрополья сохранит социальную направленность - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20221129/byudzhet-1835096121.html
Владимиров: бюджет Ставрополья сохранит социальную направленность
Владимиров: бюджет Ставрополья сохранит социальную направленность - РИА Новости, 29.11.2022
Владимиров: бюджет Ставрополья сохранит социальную направленность
Принятый в Ставрополье бюджет на 2023 год и на плановый период до 2025 года включительно останется социально ориентированным и главным инструментом... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:56
2022-11-29T17:56
ставропольский край
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156135/48/1561354894_0:212:2824:1800_1920x0_80_0_0_529855ff398570af5aa46689795a8586.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Принятый в Ставрополье бюджет на 2023 год и на плановый период до 2025 года включительно останется социально ориентированным и главным инструментом экономического развития края, сообщил глава региона Владимир Владимиров."Бюджет на следующий год является инструментом и социального, и экономического развития Ставрополья. Его приоритетами являются одновременно поддержка военнослужащих-участников специальной военной операции и их семей, выполнение социальных обязательств перед всеми жителями края, а также развитие инфраструктуры, важной для социальной сферы и роста экономики. Сегодня мы уже ведем подготовку к реализации всех этих программ в новом году", – сказал Владимиров.По словам представителя управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья, в приоритете, как и в предыдущие годы социальные статьи расходов.Он добавил, что более 35 миллиардов рублей направят на развитие образования. Почти 29 миллиардов будут направлены на сферу здравоохранения. Кроме того, в 2023 году продолжится работа в рамках национальных проектов. На это в бюджете предусмотрены 16,6 миллиарда рублей.Продолжится исполнение поручения президента России об увеличении минимального размера оплаты труда. Так, на увеличение зарплат бюджетников в 2023 году предусмотрены 4,7 миллиарда рублей. Дорожный фонд в будущем году превысит 13,3 миллиарда рублей. Более четырех миллиардов рублей планируется направить на поддержку аграрного сектора региона, сообщили в управлении.
https://ria.ru/20221107/investitsii-1829722615.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156135/48/1561354894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cf5c49afce04f3a3b47c8373a2aa68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Ставропольский край, Экономика, Россия
17:56 29.11.2022
 

Владимиров: бюджет Ставрополья сохранит социальную направленность

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Принятый в Ставрополье бюджет на 2023 год и на плановый период до 2025 года включительно останется социально ориентированным и главным инструментом экономического развития края, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
"Бюджет на следующий год является инструментом и социального, и экономического развития Ставрополья. Его приоритетами являются одновременно поддержка военнослужащих-участников специальной военной операции и их семей, выполнение социальных обязательств перед всеми жителями края, а также развитие инфраструктуры, важной для социальной сферы и роста экономики. Сегодня мы уже ведем подготовку к реализации всех этих программ в новом году", – сказал Владимиров.
По словам представителя управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья, в приоритете, как и в предыдущие годы социальные статьи расходов.
"Самая существенная сумма будет направлена на социальную поддержку населения края – более 40,1 миллиарда рублей", – сказал представитель управления.
Он добавил, что более 35 миллиардов рублей направят на развитие образования. Почти 29 миллиардов будут направлены на сферу здравоохранения. Кроме того, в 2023 году продолжится работа в рамках национальных проектов. На это в бюджете предусмотрены 16,6 миллиарда рублей.
Продолжится исполнение поручения президента России об увеличении минимального размера оплаты труда. Так, на увеличение зарплат бюджетников в 2023 году предусмотрены 4,7 миллиарда рублей. Дорожный фонд в будущем году превысит 13,3 миллиарда рублей. Более четырех миллиардов рублей планируется направить на поддержку аграрного сектора региона, сообщили в управлении.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 16:51Ставропольский край
В экономику Ставрополья привлекут около 300 млрд рублей инвестиций
 
Ставропольский крайЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала