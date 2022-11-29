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Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета - РИА Новости, 29.11.2022
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Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета
Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета - РИА Новости, 29.11.2022
Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета
Санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются бесперебойно, сообщил министр финансов Антон Силуанов,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:54
2022-11-29T15:09
экономика
россия
антон силуанов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются бесперебойно, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства РФ."Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета: все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно", - сказал Силуанов, представляя доклад об исполнении бюджета РФ за девять месяцев текущего года.
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экономика, россия, антон силуанов, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Санкции в отношении России
14:54 29.11.2022 (обновлено: 15:09 29.11.2022)
 
Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета

Силуанов: все обязательства по бюджету исполняются бесперебойно, несмотря на санкции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются бесперебойно, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства РФ.
"Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета: все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно", - сказал Силуанов, представляя доклад об исполнении бюджета РФ за девять месяцев текущего года.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 07:35
Эксперт рассказал о связи санкций с увеличением поступлений в бюджет России
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановСанкции в отношении России
 
 
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