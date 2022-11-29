https://ria.ru/20221129/byudzhet-1835039894.html
Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета
Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета - РИА Новости, 29.11.2022
Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета
Санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются бесперебойно, сообщил министр финансов Антон Силуанов,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:54
2022-11-29T14:54
2022-11-29T15:09
экономика
россия
антон силуанов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются бесперебойно, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства РФ."Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета: все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно", - сказал Силуанов, представляя доклад об исполнении бюджета РФ за девять месяцев текущего года.
https://ria.ru/20220423/byudzhet-1785044715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Санкции в отношении России
14:54 29.11.2022 (обновлено: 15:09 29.11.2022)
Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета
Силуанов: все обязательства по бюджету исполняются бесперебойно, несмотря на санкции