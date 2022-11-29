https://ria.ru/20221129/byudzhet-1835039894.html

Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета

Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета - РИА Новости, 29.11.2022

Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета

Санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются бесперебойно, сообщил министр финансов Антон Силуанов,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:54

2022-11-29T14:54

2022-11-29T15:09

экономика

россия

антон силуанов

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735365667_0:138:3222:1950_1920x0_80_0_0_df91043edd5f851af974072bf17a1ca0.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются бесперебойно, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства РФ."Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета: все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно", - сказал Силуанов, представляя доклад об исполнении бюджета РФ за девять месяцев текущего года.

https://ria.ru/20220423/byudzhet-1785044715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов, санкции в отношении россии