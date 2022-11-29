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В Брянской области новогодние праздники пройдут без шума и трат - РИА Новости, 29.11.2022
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В Брянской области новогодние праздники пройдут без шума и трат
В Брянской области новогодние праздники пройдут без шума и трат - РИА Новости, 29.11.2022
В Брянской области новогодние праздники пройдут без шума и трат
Новогодние праздники в Брянской области пройдут без шумных гуляний и лишних трат на украшения, будет обсуждаться вопрос о запрете на использование пиротехники,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:56
2022-11-29T11:56
общество
александр богомаз
брянская область
россия
новый год
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БРЯНСК, 29 ноя – РИА Новости. Новогодние праздники в Брянской области пройдут без шумных гуляний и лишних трат на украшения, будет обсуждаться вопрос о запрете на использование пиротехники, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Я считаю, что мы не должны лишать людей новогодней атмосферы. Для создания праздничного настроения в муниципальных образованиях украсим ели, установим инсталляции, которые были приобретены в предыдущие годы. Единственный раз мы выделили на эти цели из бюджета 5 миллионов рублей на всю область. В этом году никаких затрат из бюджета на новогодние украшения не будет. Традиционные утренники в детских садах и школах обязательно состоятся, но сейчас точно не время для корпоративов, песен и танцев, шумных гуляний", - отметил глава региона.Он посоветовал землякам провести праздник с родными и близкими.В сообщении губернатора отмечается, что в скором времени на заседании оперативного штаба будет обсуждаться вопрос о запрете на использование пиротехники.Ряд руководителей регионов РФ и главы городов уже заявляли о том, что отменяют новогодние салюты и гуляния с учетом нынешних условий. В середине октября мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене в городе новогодних салютов и гуляний - средства, заложенные на эти мероприятия, будут направлены, в том числе, на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Ранее новогодние мероприятия - также с перераспределением средств для поддержки мобилизованных - были отменены в Калуге. Подобные меры были приняты и в Калининградской области.
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общество, александр богомаз, брянская область, россия, новый год
Общество, Александр Богомаз, Брянская область, Россия, Новый год
11:56 29.11.2022
 
В Брянской области новогодние праздники пройдут без шума и трат

Губернатор Богомаз: новогодние праздники в Брянской области пройдут без трат на украшения

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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БРЯНСК, 29 ноя – РИА Новости. Новогодние праздники в Брянской области пройдут без шумных гуляний и лишних трат на украшения, будет обсуждаться вопрос о запрете на использование пиротехники, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Я считаю, что мы не должны лишать людей новогодней атмосферы. Для создания праздничного настроения в муниципальных образованиях украсим ели, установим инсталляции, которые были приобретены в предыдущие годы. Единственный раз мы выделили на эти цели из бюджета 5 миллионов рублей на всю область. В этом году никаких затрат из бюджета на новогодние украшения не будет. Традиционные утренники в детских садах и школах обязательно состоятся, но сейчас точно не время для корпоративов, песен и танцев, шумных гуляний", - отметил глава региона.
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В сообщении губернатора отмечается, что в скором времени на заседании оперативного штаба будет обсуждаться вопрос о запрете на использование пиротехники.
Ряд руководителей регионов РФ и главы городов уже заявляли о том, что отменяют новогодние салюты и гуляния с учетом нынешних условий. В середине октября мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене в городе новогодних салютов и гуляний - средства, заложенные на эти мероприятия, будут направлены, в том числе, на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Ранее новогодние мероприятия - также с перераспределением средств для поддержки мобилизованных - были отменены в Калуге. Подобные меры были приняты и в Калининградской области.
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ОбществоАлександр БогомазБрянская областьРоссияНовый год
 
 
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