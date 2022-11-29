В Брянской области новогодние праздники пройдут без шума и трат
Губернатор Богомаз: новогодние праздники в Брянской области пройдут без трат на украшения
БРЯНСК, 29 ноя – РИА Новости. Новогодние праздники в Брянской области пройдут без шумных гуляний и лишних трат на украшения, будет обсуждаться вопрос о запрете на использование пиротехники, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Я считаю, что мы не должны лишать людей новогодней атмосферы. Для создания праздничного настроения в муниципальных образованиях украсим ели, установим инсталляции, которые были приобретены в предыдущие годы. Единственный раз мы выделили на эти цели из бюджета 5 миллионов рублей на всю область. В этом году никаких затрат из бюджета на новогодние украшения не будет. Традиционные утренники в детских садах и школах обязательно состоятся, но сейчас точно не время для корпоративов, песен и танцев, шумных гуляний", - отметил глава региона.
Он посоветовал землякам провести праздник с родными и близкими.
В сообщении губернатора отмечается, что в скором времени на заседании оперативного штаба будет обсуждаться вопрос о запрете на использование пиротехники.
Ряд руководителей регионов РФ и главы городов уже заявляли о том, что отменяют новогодние салюты и гуляния с учетом нынешних условий. В середине октября мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене в городе новогодних салютов и гуляний - средства, заложенные на эти мероприятия, будут направлены, в том числе, на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Ранее новогодние мероприятия - также с перераспределением средств для поддержки мобилизованных - были отменены в Калуге. Подобные меры были приняты и в Калининградской области.
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