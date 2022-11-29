https://ria.ru/20221129/britaniya-1835146257.html

Посольство России: у британских властей не хватает мужества осуждать ВСУ

Посольство России: у британских властей не хватает мужества осуждать ВСУ - РИА Новости, 29.11.2022

Посольство России: у британских властей не хватает мужества осуждать ВСУ

Британские официальные лица готовы бездумно воспроизводить любую низкосортную и примитивную антироссийскую пропаганду киевских властей о специальной военной... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T22:44

2022-11-29T22:44

2022-11-29T22:44

специальная военная операция на украине

в мире

йозеф геббельс

риши сунак

людмила денисова

россия

лондон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Британские официальные лица готовы бездумно воспроизводить любую низкосортную и примитивную антироссийскую пропаганду киевских властей о специальной военной операции, это отъявленная ложь, заявили в посольстве РФ в Лондоне."Нас глубоко возмущает готовность британских высокопоставленных официальных лиц бездумно воспроизводить абсолютно любую низкосортную и примитивную антироссийскую пропаганду киевских властей. Они на ежедневной основе изобретают и скармливают западным СМИ отборную ложь, направленную на очернение и демонизацию российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.В российской дипмиссии указали, что многие приемы заимствованы "у нацистских приспешников Йозефа Геббельса, а то и просто превосходят их по оголтелости и жестокосердности этого очевидного вранья, которое преднамеренно педалирует тему мнимых преступлений сексуального характера и насилия в отношении наиболее уязвимых групп лиц – пожилых людей, женщин и детей"."Эта отъявленная ложь призвана еще больше раздуть русофобские настроения, распространенные в некоторых западных странах, в частности, в Великобритании, гордящейся своей мнимой толерантностью", - подчеркнули в посольстве."Сожалеем, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей речи на ежегодном банкете Лорда-мэра Лондона 28 ноября решил повторить эти низкопробные выдумки, обвинив российских солдат в закладке взрывных устройств в детские игрушки и обустройстве неких "комнат для пыток" в Херсоне", - указали в российском посольстве, напомнив, что ранее министр иностранных дел королевства инкриминировал Вооруженным силам России причастность "к совершению неких "зверств" сексуального характера"."Никаких подтверждений этих абсурдных обвинений не последовало и не могло последовать, учитывая их полное отсутствие. Тем не менее, эфир британских СМИ заполнен переборами этих бредовых инсинуаций, а сами они с неподдельным рвением перепечатывают, "ретвитят" и "репостят" буквально все, что в той или иной степени соответствует расхожим антироссийским стереотипам", - заявили в дипмиссии.В этой связи напрашиваются вопросы, отмечается в комментарии."Почему без реакции Лондона и его союзников по НАТО оставлен задокументированный факт расстрела российских военнослужащих, оказавшихся в плену ВСУ? Ведь хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий", - добавили в посольстве."Известно ли ответственным политическим деятелям Соединенного Королевства и местным медиаресурсам о любопытном "кейсе" бывшей уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, распространявшей о русских небылицы с сексуальным подтекстом в таком угаре, что даже киевским работодателям в конечном счете пришлось ее уволить? Наконец, не является ли голословная антироссийская пропаганда чем-либо иным, как разновидностью той самой практики "разжигания ненависти", с которой на Западе якобы активно борются?" - отмечается в тексте комментария.Посольство выразило надежду, что когда-нибудь ответы на эти вопросы будут получены.

https://ria.ru/20221129/velikobritaniya-1835143451.html

https://ria.ru/20221128/sunak-1834836304.html

россия

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, йозеф геббельс, риши сунак, людмила денисова, россия, лондон, великобритания, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато