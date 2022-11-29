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Посольство России: у британских властей не хватает мужества осуждать ВСУ - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/britaniya-1835146257.html
Посольство России: у британских властей не хватает мужества осуждать ВСУ
Посольство России: у британских властей не хватает мужества осуждать ВСУ - РИА Новости, 29.11.2022
Посольство России: у британских властей не хватает мужества осуждать ВСУ
Британские официальные лица готовы бездумно воспроизводить любую низкосортную и примитивную антироссийскую пропаганду киевских властей о специальной военной... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:44
2022-11-29T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
йозеф геббельс
риши сунак
людмила денисова
россия
лондон
великобритания
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Британские официальные лица готовы бездумно воспроизводить любую низкосортную и примитивную антироссийскую пропаганду киевских властей о специальной военной операции, это отъявленная ложь, заявили в посольстве РФ в Лондоне."Нас глубоко возмущает готовность британских высокопоставленных официальных лиц бездумно воспроизводить абсолютно любую низкосортную и примитивную антироссийскую пропаганду киевских властей. Они на ежедневной основе изобретают и скармливают западным СМИ отборную ложь, направленную на очернение и демонизацию российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.В российской дипмиссии указали, что многие приемы заимствованы "у нацистских приспешников Йозефа Геббельса, а то и просто превосходят их по оголтелости и жестокосердности этого очевидного вранья, которое преднамеренно педалирует тему мнимых преступлений сексуального характера и насилия в отношении наиболее уязвимых групп лиц – пожилых людей, женщин и детей"."Эта отъявленная ложь призвана еще больше раздуть русофобские настроения, распространенные в некоторых западных странах, в частности, в Великобритании, гордящейся своей мнимой толерантностью", - подчеркнули в посольстве."Сожалеем, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей речи на ежегодном банкете Лорда-мэра Лондона 28 ноября решил повторить эти низкопробные выдумки, обвинив российских солдат в закладке взрывных устройств в детские игрушки и обустройстве неких "комнат для пыток" в Херсоне", - указали в российском посольстве, напомнив, что ранее министр иностранных дел королевства инкриминировал Вооруженным силам России причастность "к совершению неких "зверств" сексуального характера"."Никаких подтверждений этих абсурдных обвинений не последовало и не могло последовать, учитывая их полное отсутствие. Тем не менее, эфир британских СМИ заполнен переборами этих бредовых инсинуаций, а сами они с неподдельным рвением перепечатывают, "ретвитят" и "репостят" буквально все, что в той или иной степени соответствует расхожим антироссийским стереотипам", - заявили в дипмиссии.В этой связи напрашиваются вопросы, отмечается в комментарии."Почему без реакции Лондона и его союзников по НАТО оставлен задокументированный факт расстрела российских военнослужащих, оказавшихся в плену ВСУ? Ведь хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий", - добавили в посольстве."Известно ли ответственным политическим деятелям Соединенного Королевства и местным медиаресурсам о любопытном "кейсе" бывшей уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, распространявшей о русских небылицы с сексуальным подтекстом в таком угаре, что даже киевским работодателям в конечном счете пришлось ее уволить? Наконец, не является ли голословная антироссийская пропаганда чем-либо иным, как разновидностью той самой практики "разжигания ненависти", с которой на Западе якобы активно борются?" - отмечается в тексте комментария.Посольство выразило надежду, что когда-нибудь ответы на эти вопросы будут получены.
https://ria.ru/20221129/velikobritaniya-1835143451.html
https://ria.ru/20221128/sunak-1834836304.html
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в мире, йозеф геббельс, риши сунак, людмила денисова, россия, лондон, великобритания, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йозеф Геббельс, Риши Сунак, Людмила Денисова, Россия, Лондон, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО
22:44 29.11.2022
 
Посольство России: у британских властей не хватает мужества осуждать ВСУ

Посольство России: у британских официальных лиц не хватает мужества осуждать террор ВСУ

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Британские официальные лица готовы бездумно воспроизводить любую низкосортную и примитивную антироссийскую пропаганду киевских властей о специальной военной операции, это отъявленная ложь, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
"Нас глубоко возмущает готовность британских высокопоставленных официальных лиц бездумно воспроизводить абсолютно любую низкосортную и примитивную антироссийскую пропаганду киевских властей. Они на ежедневной основе изобретают и скармливают западным СМИ отборную ложь, направленную на очернение и демонизацию российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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В российской дипмиссии указали, что многие приемы заимствованы "у нацистских приспешников Йозефа Геббельса, а то и просто превосходят их по оголтелости и жестокосердности этого очевидного вранья, которое преднамеренно педалирует тему мнимых преступлений сексуального характера и насилия в отношении наиболее уязвимых групп лиц – пожилых людей, женщин и детей".
"Эта отъявленная ложь призвана еще больше раздуть русофобские настроения, распространенные в некоторых западных странах, в частности, в Великобритании, гордящейся своей мнимой толерантностью", - подчеркнули в посольстве.
"Сожалеем, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей речи на ежегодном банкете Лорда-мэра Лондона 28 ноября решил повторить эти низкопробные выдумки, обвинив российских солдат в закладке взрывных устройств в детские игрушки и обустройстве неких "комнат для пыток" в Херсоне", - указали в российском посольстве, напомнив, что ранее министр иностранных дел королевства инкриминировал Вооруженным силам России причастность "к совершению неких "зверств" сексуального характера".
"Никаких подтверждений этих абсурдных обвинений не последовало и не могло последовать, учитывая их полное отсутствие. Тем не менее, эфир британских СМИ заполнен переборами этих бредовых инсинуаций, а сами они с неподдельным рвением перепечатывают, "ретвитят" и "репостят" буквально все, что в той или иной степени соответствует расхожим антироссийским стереотипам", - заявили в дипмиссии.
В этой связи напрашиваются вопросы, отмечается в комментарии.
"Почему у британских официальных лиц и СМИ не хватает мужества столь же рьяно осуждать ВСУ и их неонацистские вооруженные подразделения, когда те в течение восьми лет подвергали непрекращающемуся террору и репрессиям мирное население Донбасса, включая женщин и детей?" - указали в дипмиссии.
"Почему без реакции Лондона и его союзников по НАТО оставлен задокументированный факт расстрела российских военнослужащих, оказавшихся в плену ВСУ? Ведь хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий", - добавили в посольстве.
"Известно ли ответственным политическим деятелям Соединенного Королевства и местным медиаресурсам о любопытном "кейсе" бывшей уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, распространявшей о русских небылицы с сексуальным подтекстом в таком угаре, что даже киевским работодателям в конечном счете пришлось ее уволить? Наконец, не является ли голословная антироссийская пропаганда чем-либо иным, как разновидностью той самой практики "разжигания ненависти", с которой на Западе якобы активно борются?" - отмечается в тексте комментария.
Посольство выразило надежду, что когда-нибудь ответы на эти вопросы будут получены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙозеф ГеббельсРиши СунакЛюдмила ДенисоваРоссияЛондонВеликобританияВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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