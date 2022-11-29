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Польша будет бороться со злоупотреблениями помощью среди беженцев с Украины
Польша будет бороться со злоупотреблениями помощью среди беженцев с Украины - РИА Новости, 29.11.2022
Польша будет бороться со злоупотреблениями помощью среди беженцев с Украины
Власти Польши начали бороться со злоупотреблениями помощью среди украинских беженцев, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:41
2022-11-29T16:41
2022-11-29T16:41
в мире
матеуш моравецкий
польша
украина
беженцы
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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Власти Польши начали бороться со злоупотреблениями помощью среди украинских беженцев, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.С начала российской спецоперации в Польшу прибыли более 8 миллионов граждан Украины. Более 6,2 миллиона выехали из Польши."Сегодня совет министров обсуждал законопроект, который имеет целью изменения условий помощи, условий поддержки для украинских беженцев таким образом, чтобы, во-первых, избежать какого-либо злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения", - сказал Моравецкий.Он отметил, что Польша готовится к новой волне беженцев с Украины и хочет минимизировать расходы бюджета на помощь им."В связи с тем, что мы готовимся к возможной следующей волне беженцев, так как уже сегодня на Украине несколько миллионов человек не имеют доступа к электрической энергии или к воде, к основным бытовым удобствам, то мы готовимся к такой волне беженцев и хотим, чтобы система была соответствующим образом подготовлена, чтобы польский налогоплательщик как можно меньше заплатил за возможную следующую волну беженцев", - добавил польский премьер.
https://ria.ru/20221127/polsha-1834608982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, беженцы
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина, Беженцы
Польша будет бороться со злоупотреблениями помощью среди беженцев с Украины
Моравецкий: Польша начала бороться со злоупотреблениями помощью среди украинских беженцев
ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Власти Польши начали бороться со злоупотреблениями помощью среди украинских беженцев, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
С начала российской спецоперации в Польшу прибыли более 8 миллионов граждан Украины. Более 6,2 миллиона выехали из Польши.
"Сегодня совет министров обсуждал законопроект, который имеет целью изменения условий помощи, условий поддержки для украинских беженцев таким образом, чтобы, во-первых, избежать какого-либо злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения", - сказал Моравецкий.
Он отметил, что Польша готовится к новой волне беженцев с Украины и хочет минимизировать расходы бюджета на помощь им.
"В связи с тем, что мы готовимся к возможной следующей волне беженцев, так как уже сегодня на Украине несколько миллионов человек не имеют доступа к электрической энергии или к воде, к основным бытовым удобствам, то мы готовимся к такой волне беженцев и хотим, чтобы система была соответствующим образом подготовлена, чтобы польский налогоплательщик как можно меньше заплатил за возможную следующую волну беженцев", - добавил польский премьер.