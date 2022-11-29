https://ria.ru/20221129/bezhentsy-1835076928.html

Польша будет бороться со злоупотреблениями помощью среди беженцев с Украины

Польша будет бороться со злоупотреблениями помощью среди беженцев с Украины - РИА Новости, 29.11.2022

Польша будет бороться со злоупотреблениями помощью среди беженцев с Украины

Власти Польши начали бороться со злоупотреблениями помощью среди украинских беженцев, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:41

2022-11-29T16:41

2022-11-29T16:41

в мире

матеуш моравецкий

польша

украина

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:77:3077:1807_1920x0_80_0_0_41512d5240708c79aa6ac707bf2dd825.jpg

ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Власти Польши начали бороться со злоупотреблениями помощью среди украинских беженцев, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.С начала российской спецоперации в Польшу прибыли более 8 миллионов граждан Украины. Более 6,2 миллиона выехали из Польши."Сегодня совет министров обсуждал законопроект, который имеет целью изменения условий помощи, условий поддержки для украинских беженцев таким образом, чтобы, во-первых, избежать какого-либо злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения", - сказал Моравецкий.Он отметил, что Польша готовится к новой волне беженцев с Украины и хочет минимизировать расходы бюджета на помощь им."В связи с тем, что мы готовимся к возможной следующей волне беженцев, так как уже сегодня на Украине несколько миллионов человек не имеют доступа к электрической энергии или к воде, к основным бытовым удобствам, то мы готовимся к такой волне беженцев и хотим, чтобы система была соответствующим образом подготовлена, чтобы польский налогоплательщик как можно меньше заплатил за возможную следующую волну беженцев", - добавил польский премьер.

https://ria.ru/20221127/polsha-1834608982.html

https://ria.ru/20221127/germaniya-1834633706.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, беженцы