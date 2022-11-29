Рейтинг@Mail.ru
Власти Пермского края запретили использование беспилотников - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/bespilotniki-1835052979.html
Власти Пермского края запретили использование беспилотников
Власти Пермского края запретили использование беспилотников - РИА Новости, 29.11.2022
Власти Пермского края запретили использование беспилотников
Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил указ, запрещающий использование беспилотников на территории региона с 1 декабря, сообщает... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:40
2022-11-29T15:40
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792622273_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_9a4e049af8546784de1a9d0989df721b.jpg
ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил указ, запрещающий использование беспилотников на территории региона с 1 декабря, сообщает краевое министерство территориальной безопасности."Утвержден протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов)", - говорится в сообщении министерства.Уточняется, что уполномоченные органы приостановят выдачу разрешений на полеты над территориями населённых пунктов и на использование воздушного пространства.Решение принято для обеспечения безопасности инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов, добавили в ведомстве. Нарушителей будут выявлять правоохранители.Запрет не распространяется на организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса, а также на органы власти и местного самоуправления.
https://ria.ru/20221125/bespilotniki-1834207590.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792622273_116:0:2420:1728_1920x0_80_0_0_7d86345a2e1ee6017c252e8df858c706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край
Пермский край
15:40 29.11.2022
 
Власти Пермского края запретили использование беспилотников

Власти Пермского края запретили использование беспилотников с 1 декабря

© Фото : Sgt. William BegleyДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Sgt. William Begley
Дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил указ, запрещающий использование беспилотников на территории региона с 1 декабря, сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
"Утвержден протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов)", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что уполномоченные органы приостановят выдачу разрешений на полеты над территориями населённых пунктов и на использование воздушного пространства.
Решение принято для обеспечения безопасности инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов, добавили в ведомстве. Нарушителей будут выявлять правоохранители.
Запрет не распространяется на организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса, а также на органы власти и местного самоуправления.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 14:00Республика Татарстан
В Татарстане запретили использование беспилотников
 
Пермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала