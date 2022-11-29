https://ria.ru/20221129/bespilotniki-1835052979.html

Власти Пермского края запретили использование беспилотников

Власти Пермского края запретили использование беспилотников - РИА Новости, 29.11.2022

Власти Пермского края запретили использование беспилотников

Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил указ, запрещающий использование беспилотников на территории региона с 1 декабря, сообщает... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:40

2022-11-29T15:40

2022-11-29T15:40

пермский край

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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил указ, запрещающий использование беспилотников на территории региона с 1 декабря, сообщает краевое министерство территориальной безопасности."Утвержден протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов)", - говорится в сообщении министерства.Уточняется, что уполномоченные органы приостановят выдачу разрешений на полеты над территориями населённых пунктов и на использование воздушного пространства.Решение принято для обеспечения безопасности инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов, добавили в ведомстве. Нарушителей будут выявлять правоохранители.Запрет не распространяется на организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса, а также на органы власти и местного самоуправления.

https://ria.ru/20221125/bespilotniki-1834207590.html

пермский край

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пермский край