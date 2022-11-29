Суд огласит приговор Бекмансурову 28 декабря
Оглашение приговора Бекмансурову по делу о стрельбе в Перми назначили на 28 декабря
© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Суд 28 декабря огласит приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете Перми, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение состоится 28 декабря", - сказал судья.
28 ноября, 11:05Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненный срок
В понедельник в Пермском краевом суде гособвинитель запросил пожизненное заключение для Бекмансурова, обвиняемого в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
По версии гособвинения, Бекмансуров начал думать о массовом убийстве еще в школе из-за ненависти к людям и к себе. Он купил турецкое помповое ружье и утром 20 сентября 2021 года пришел к кампусу Пермского государственного университета, одевшись во все черное, где открыл прицельную стрельбу по людям. Двигаясь от пропускного пункта к учебным корпусам и по коридорам зданий, Бекмансуров убил шесть человек и ранил еще 40. Прокурор уточнил, что убийца добивал раненых выстрелами в упор.
Нападавший был задержан полицейским, подстрелившим его из табельного пистолета. Впоследствии Бекмансуров проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медицинским показаниям.