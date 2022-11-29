https://ria.ru/20221129/bekmansurov-1834933076.html

Суд огласит приговор Бекмансурову 28 декабря

Суд огласит приговор Бекмансурову 28 декабря - РИА Новости, 29.11.2022

Суд огласит приговор Бекмансурову 28 декабря

Суд 28 декабря огласит приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете Перми, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:33

2022-11-29T09:33

2022-11-29T09:33

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Суд 28 декабря огласит приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете Перми, передает корреспондент РИА Новости с заседания."Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение состоится 28 декабря", - сказал судья.В понедельник в Пермском краевом суде гособвинитель запросил пожизненное заключение для Бекмансурова, обвиняемого в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).По версии гособвинения, Бекмансуров начал думать о массовом убийстве еще в школе из-за ненависти к людям и к себе. Он купил турецкое помповое ружье и утром 20 сентября 2021 года пришел к кампусу Пермского государственного университета, одевшись во все черное, где открыл прицельную стрельбу по людям. Двигаясь от пропускного пункта к учебным корпусам и по коридорам зданий, Бекмансуров убил шесть человек и ранил еще 40. Прокурор уточнил, что убийца добивал раненых выстрелами в упор.Нападавший был задержан полицейским, подстрелившим его из табельного пистолета. Впоследствии Бекмансуров проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медицинским показаниям.

https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834690198.html

https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834691303.html

пермь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете