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Суд огласит приговор Бекмансурову 28 декабря - РИА Новости, 29.11.2022
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Суд огласит приговор Бекмансурову 28 декабря
Суд огласит приговор Бекмансурову 28 декабря - РИА Новости, 29.11.2022
Суд огласит приговор Бекмансурову 28 декабря
Суд 28 декабря огласит приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете Перми, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:33
2022-11-29T09:33
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Суд 28 декабря огласит приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете Перми, передает корреспондент РИА Новости с заседания."Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение состоится 28 декабря", - сказал судья.В понедельник в Пермском краевом суде гособвинитель запросил пожизненное заключение для Бекмансурова, обвиняемого в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).По версии гособвинения, Бекмансуров начал думать о массовом убийстве еще в школе из-за ненависти к людям и к себе. Он купил турецкое помповое ружье и утром 20 сентября 2021 года пришел к кампусу Пермского государственного университета, одевшись во все черное, где открыл прицельную стрельбу по людям. Двигаясь от пропускного пункта к учебным корпусам и по коридорам зданий, Бекмансуров убил шесть человек и ранил еще 40. Прокурор уточнил, что убийца добивал раненых выстрелами в упор.Нападавший был задержан полицейским, подстрелившим его из табельного пистолета. Впоследствии Бекмансуров проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медицинским показаниям.
https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834690198.html
https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834691303.html
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
Происшествия, Пермь, Стрельба в Пермском госуниверситете
09:33 29.11.2022
 
Суд огласит приговор Бекмансурову 28 декабря

Оглашение приговора Бекмансурову по делу о стрельбе в Перми назначили на 28 декабря

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
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Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Суд 28 декабря огласит приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете Перми, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение состоится 28 декабря", - сказал судья.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 11:05
Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненный срок
В понедельник в Пермском краевом суде гособвинитель запросил пожизненное заключение для Бекмансурова, обвиняемого в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
По версии гособвинения, Бекмансуров начал думать о массовом убийстве еще в школе из-за ненависти к людям и к себе. Он купил турецкое помповое ружье и утром 20 сентября 2021 года пришел к кампусу Пермского государственного университета, одевшись во все черное, где открыл прицельную стрельбу по людям. Двигаясь от пропускного пункта к учебным корпусам и по коридорам зданий, Бекмансуров убил шесть человек и ранил еще 40. Прокурор уточнил, что убийца добивал раненых выстрелами в упор.
Нападавший был задержан полицейским, подстрелившим его из табельного пистолета. Впоследствии Бекмансуров проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медицинским показаниям.
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 11:09
Массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей
 
ПроисшествияПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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