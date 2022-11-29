https://ria.ru/20221129/bayden-1835128179.html
Байден призвал конгресс работать сообща ради финансирования Украины
Байден призвал конгресс работать сообща ради финансирования Украины - РИА Новости, 29.11.2022
Байден призвал конгресс работать сообща ради финансирования Украины
Президент США Джо Байден призвал лидеров конгресса к совместной работе для финансирования конфликта на Украине, работы федерального правительства и борьбы с... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:20
2022-11-29T20:20
2022-11-29T20:20
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал лидеров конгресса к совместной работе для финансирования конфликта на Украине, работы федерального правительства и борьбы с коронавирусом.Байден проводит в Белом доме совещание о приоритетах законодательной деятельности до конца 2022 года – в так называемую сессию "хромой утки", когда демократы, однопартийцы президента, сохраняют полный контроль над легислатурой.СМИ ранее сообщили, что Байден запросил у конгресса на нужды Украины 37,7 миллиарда долларов. Предполагается, что ассигнования будут включены в бюджет на 2023 год, утвердить который законодатели должны до 16 декабря.До 3 января демократы сохраняют контроль над всем конгрессом, после чего начнет работу новый состав с республиканским большинством в палате представителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, владимир путин, россия, сша, украина
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США, Украина
Байден призвал конгресс работать сообща ради финансирования Украины
Байден призвал конгресс работать сообща, чтобы финансировать конфликт на Украине
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал лидеров конгресса к совместной работе для финансирования конфликта на Украине, работы федерального правительства и борьбы с коронавирусом.
Байден проводит в Белом доме совещание о приоритетах законодательной деятельности до конца 2022 года – в так называемую сессию "хромой утки", когда демократы, однопартийцы президента, сохраняют полный контроль над легислатурой.
"Мы будем работать вместе, я надеюсь, что будем работать вместе, чтобы профинансировать правительство, COVID и войну на Украине", - сказал Байден на встрече с законодателями.
СМИ ранее сообщили, что Байден запросил у конгресса на нужды Украины 37,7 миллиарда долларов. Предполагается, что ассигнования будут включены в бюджет на 2023 год, утвердить который законодатели должны до 16 декабря.
До 3 января демократы сохраняют контроль над всем конгрессом, после чего начнет работу новый состав с республиканским большинством в палате представителей.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.