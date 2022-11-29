https://ria.ru/20221129/bayden-1835128179.html

Байден призвал конгресс работать сообща ради финансирования Украины

Байден призвал конгресс работать сообща ради финансирования Украины - РИА Новости, 29.11.2022

Байден призвал конгресс работать сообща ради финансирования Украины

Президент США Джо Байден призвал лидеров конгресса к совместной работе для финансирования конфликта на Украине, работы федерального правительства и борьбы с... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:20

2022-11-29T20:20

2022-11-29T20:20

в мире

джо байден

владимир путин

россия

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал лидеров конгресса к совместной работе для финансирования конфликта на Украине, работы федерального правительства и борьбы с коронавирусом.Байден проводит в Белом доме совещание о приоритетах законодательной деятельности до конца 2022 года – в так называемую сессию "хромой утки", когда демократы, однопартийцы президента, сохраняют полный контроль над легислатурой.СМИ ранее сообщили, что Байден запросил у конгресса на нужды Украины 37,7 миллиарда долларов. Предполагается, что ассигнования будут включены в бюджет на 2023 год, утвердить который законодатели должны до 16 декабря.До 3 января демократы сохраняют контроль над всем конгрессом, после чего начнет работу новый состав с республиканским большинством в палате представителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221124/medosmotr-1834078897.html

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сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, владимир путин, россия, сша, украина